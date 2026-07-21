Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 21 luglio 2026
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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 21 luglio 2026
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IL SANTO DEL GIORNO
SAN LORENZO DA BRINDISI, SACERDOTE CAPPUCCINO, DOTTORE DELLA CHIESA – Da Brindisi all’Europa. Lorenzo entra nei Minori Cappuccini nel 1575 a 16 anni e già dai 30 l’Ordine gli affida molte responsabilità, come pure più avanti Papi e principi. Muore a Lisbona nel 1619 mentre difende i napoletani dalle malversazioni del duca di Ossuna. Leone XIII lo canonizza nel 1881. (Leggi qui).
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 21 LUGLIO 1996
La sua azienda è in crisi, si uccide. Un imprenditrice di 44 anni si impicca dopo il crollo degli affari. Sant’Elia Fiumerapido. Prima il calo delle commesse poi il licenziamento degli operai. Infine l’esaurimento nervoso.
La Usl inciampa su una parola e Stipa resta a casa. Salta la convenzione con il chirurgo.
I consiglieri preferiscono la pizza e snobbano i problemi della città. Una pizza amara condita con i veleni che da mesi attraversano la maggioranza di centrodestra del capoluogo. Una pizza che il sindaco Paolo Fanelli non ha certo digerito. È stata proprio la pizza a decidere l’ennesima fine gloriosa del consiglio comunale.
Sorpresa sale la qualità della vita. La Ciociaria al 53º posto nella classifica europea del benessere. Una ricerca della Comunità Europea colloca la provincia di Frosinone al di sopra della media nazionale.
“Vogliono scipparci il tribunale“. Il presidente Ferraro: “Dietro questa faccenda ci sono aspetti poco chiari“. Cassino. Cresce la protesta dopo la decisione del CSM di chiudere il Palazzo di Giustizia. Chiesto un vertice col ministero.
Centro di formazione, il Comune dorme mentre l’edificio crolla. Scoppia la polemica nel capoluogo.
LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI DI MARTEDì 21 LUGLIO 2026
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