[DENTRO IL MERCATO] Aspettando gli algoritmi e i botti d’agosto, il club ha puntato finora su giocatori giovani e sconosciuti al grande pubblico come Amey, El Azzouzi e Desplanches. E nel mirino ci sono altre scommesse: Artistico, Di Nardo e Correia. Il tecnico giallazzurro dovrà cercare di valorizzarli e lanciarli per trovare nuove soluzioni. I precedenti sono beneauguranti