Le Prime Pagine dei giornali di martedì 21 ottobre 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 21 ottobre 2025

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 21 ottobre 2025.

*

IL SANTO DEL GIORNO

San Gaspare del Bufalo, sacerdote, fondatore dei Missionari del Preziosissimo Sangue. Nato a Roma nel 1786, Gaspare sente la chiamata del Signore fin da piccolo. Da sacerdote evangelizza i poveri, rifiuta di obbedire a Napoleone, converte i massoni e i briganti che infestano lo Stato Pontificio. Nel 1815 fonda i due rami, maschile e femminile, dei Missionari del Preziosissimo Sangue. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI LUNEDI’ 21 OTTOBRE 2024

Rapina e lesioni inventate per far arrestare il figlio. In aula ha ammesso: non sopportava la nuora romena, assolto l’uomo.

Vanessa “rinasce” e diventa agente di polizia provinciale. Era stata in coma per le botte del compagno: «La voglia di tornare libera ha avuto la meglio».

Tifosi infuriati, lancio di bottiglie in campo per una gara dilettanti. Sospesa e poi terminata la partita di II categoria tra Vallecorsa e Briganti, tensione dopo il gesto di un giocatore ospite nei confronti del pubblico.

«Non ho soldi», niente assegno ai figli ma viveva nel lusso. Operaio a giudizio, negava il mantenimento ma si dedicava a cene e degustazioni top. Tradito dalle immagini su Facebook.

Frosinone, allarme rosso. I giallazzurri sconfitti anche dai granata: quarto ko nelle ultime cinque partite e ultimo posto in classifica. Continua la crisi di gioco e di risultati: una disattenzione in fase di copertura e un penalty evitabile decidono la sfida.

LE PRIME PAGINE DI MARTEDI’ 21 OTTOBRE 2025