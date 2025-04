Le Prime Pagine dei giornali di martedì 22 aprile 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 22 aprile 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Sotero, papa. Di origini greche ma nato a Fondi, Sotero è Papa dal 166 al 175. Attento alle esigenze dei cristiani d’Oriente, il suo Pontificato si caratterizza per le opere di carità e l’assistenza ai poveri. Per primo costituisce un ordine di diaconato femminile e deve fronteggiare eresie quali il montanismo. (Leggi)

I TITOLI DI SABATO 22 APRILE 1995

Il tribunale mangia miliardi. Giovedì il Comune di Frosinone rientrerà in possesso del cantiere chiuso da due anni. tempi lunghi per i lavori. Aumentano i costi per ultimare il nuovo Palazzo di Giustizia. Ci sarà l’aggiornamento prezzi con un aumento di spesa di 5 miliardi. Bloccati gli appalti per finire il primo lotto e per gli impianti.

Attivato il servizio di emergenza per malati di mente. Cinquemila gli utenti potenziali.

Ospedale mai ultimato, avviata un’inchiesta. Finisce nel mirino della magistratura il nuovo ospedale di Ceccano iniziato a costruire negli anni ’70 ma mai completato.

Sindaci, 158 in corsa. Il voto amministrativo in 57 comuni della Ciociaria. Panorama elettorale. Alle urne in 188.962 per scegliere i primi cittadini e consiglieri. L’elenco dei centri dove domani si vota. Solo in due città sarà possibile il ricorso al ballottaggio. Appena cinque le donne in gara per la guida delle giunte. Una sola lista presente a Strangolagalli.

Screenshot