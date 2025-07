Le Prime Pagine dei giornali di martedì 22 luglio 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 22 luglio 2025.

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 22 luglio 2025.

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Maria Maddalena, Discepola del Signore. Maria Maddalena, apostola degli apostoli, liberata dal male è la prima fra le donne al seguito di Gesù a proclamarlo come Colui che ha vinto la morte. La festa di questa santa, che ha seguito Cristo fino al Calvario, si celebra il 22 luglio. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI

I TITOLI DI SABATO 22 LUGLIO 1995

Lavoro? Sì, ma solo in nero. Sempre più diffusa l’evasione contributiva: dai controlli in 703 aziende scoperti 14 miliardi non versati. In sei mesi oltre 600 dipendenti sorpresi in posizione irregolare. Più di 500 informative sono state trasmesse in procura dagli ispettori che lamentano gravissime carenze e pesanti disagi.

Agenti di custodia per protesta lunedì senza cibo. Al carcere del capoluogo.

Muore giovane bambinaia. Scontro frontale, perde la vita una ragazza di 24 anni di Alatri. Stava rientrando a casa con la sua Panda all’una di notte ed è finita contro una Croma: ferito gravemente il conducente.

“Questa Geaf non va, fermiamo i bus“. Sciopero del personale contro l’azienda accusata di disorganizzazione.

Gas, un affare che puzza. Pontecorvo. Rinnovato con 12 anni d’anticipo il contratto tra Comune e società del metano. E polemica. Sindaco sotto accusa: “Ha fatto solo gli interessi della Italcogim“. Coccarelli respinge le insinuazioni: “L’intesa è vantaggiosa per la città poiché la ditta amplierà a sue spese la rete di ben 28 km“.

Crisi al Comune, stamattina riunione decisiva. Cassino. Resta il centrosinistra. Il sindaco promette: “Saranno tutti nuovi gli assessori“.

Alatri.troppe assenze, il sindaco vuole Cianfrocca fuori dal consiglio. Il sindaco Patrizio Cittadini chiederà nel prossimo consiglio comunale la decadenza del consigliere di minoranza Italo Cianfrocca.

