Le Prime Pagine dei giornali di martedì 22 settembre 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 22 settembre 2026
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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 22 settembre 2026
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IL SANTO DEL GIORNO
Ss. Maurizio e Compagni, soldati e martiri. Anno 287 circa. Prima di assaltare dei Galli ribelli, l’imperatore Massimiano ordina un sacrificio agli dei. Maurizio, capo della Legione Tebea, un’unità composta di cristiani, si rifiuta e gli altri con lui: “Siamo tuoi soldati, ma anche servi di Dio”, scrivono. Massimiano ne decreta la morte. (Leggi tutto)
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDI’ 22 SETTEMBRE 2006
Masso killer dal cavalcavia, arrestati due giovani. In carcere un ragazzo di Piedimonte ed un suo amico di Villa Santa Lucia. Sono accusati di aver lanciato sulle auto in transito il sasso che il 13 agosto dello scorso anno uccise un operaio di Torino e ferì il figlio.
Abuso edilizio, indaga anche la Dia. Tre avvisi di garanzia per un dirigente comunale, un commerciante e il progettista.
Ecco la “Notte bianca”, istruzioni per l’uso. Il programma delle manifestazioni fino all’alba in tutta la città.
Pelù di scena sul palco del parco. Il concerto alle Molazzette di Ferentino: di scena anche Mondomarcio e Finley. Il Comune ha predisposto anche un servizio navetta. Venduti tremila biglietti.
«Temo il Frosinone, ma sarà battaglia». L’allenatore dello Spezia Soda carica i suoi dopo la vittoria con il Verona