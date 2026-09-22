Le Prime Pagine dei giornali di martedì 22 settembre 2026

[IL PUNTO] Max sempre più al centro del “miracolo”-Frosinone con passione, idee, lavoro e quella coerenza tanto cara al grande Indro concittadino del tecnico giallazzurro. Ma la squadra ciociara di settimana in settimana sta scoprendo la classe di Schmid, il “maestro” austriaco che compone sinfonie d’autore. Arbitri, Var e polemiche: siamo alle solite