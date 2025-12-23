Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 23 dicembre 2025.

*

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 23 dicembre 2025.

*

IL SANTO DEL GIORNO

San Giovanni da Kety, sacerdote. Nato a Kęty, in Polonia, nel 1390, è sacerdote e docente di filosofia all’Università di Cracovia. E’ scelto come precettore dei prìncipi polacchi e con la sua paga sfama i poveri che cerca per strada. E’ da tutti stimato per la sua carità. Muore durante la Messa della vigilia di Natale del 1473. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI I TITOLI DI SABATO 23 DICEMBRE 1995

Cinquemila miliardi in banca. Crescono i depositi in Ciociaria, +5% rispetto all’anno scorso. La radiografia del credito in Provincia. Aumentati del 35% i prestiti alla clientela. Critiche per gli alti tassi.

Vuole uscire dalla droga e il vescovo lo battezza. Una bella storia di Natale.

Maternità, bocciati quattro ospedali. Dopo la morte di una neonata a Ceccano, l’assessore regionale accusa.

Cassino, arrestate tre impiegate. Assenteismo al museo archeologico, altri 15 denunciati. Blitz ieri mattina degli agenti del commissariato al comando del vice questore Mino De Santis. Sembra che il malcostume durasse da diversi anni. C’era chi firmava e poi se ne andava per fatti suoi. Storie d’amore nelle ore d’ufficio.

Annullato dal Comune l’appalto alla SPS di 18 miliardi. Cassino. Rete idrica e fognaria. Il Consiglio ha preso la decisione avendo la società ottenuto i lavori senza alcuna gara.

In agitazione dipendenti dell’azienda termale. Fiuggi. Le richieste dei sindacati.

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI MARTEDì 23 DICEMBRE 2025

.

.

.

.

.

–

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.