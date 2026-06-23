Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 23 giugno 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 23 giugno 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SAN GIUSEPPE CAFASSO, SACERDOTE TORINESE. Un formatore “di preti santi”; l’ultimo a portare un gesto di misericordia ai carcerati, specie ai condannati a morte, di cui è patrono; il padre spirituale di Don Bosco: questo e altro fu in vita San Giuseppe Cafasso, vissuto nella Torino di inizio ‘800. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 23 GIUGNO 1996

Tavoli all’aperto, stangata sui bar. Arriva la super tassa, niente più consumazioni sui marciapiedi. Monta la protesta degli esercenti dopo il vertiginoso aumento dell’imposta sull’occupazione del suolo pubblico.

Tasse, recuperati dalla Guardia di Finanza 50 miliardi. In cinque mesi scoperti 27 evasori totali. Denunciate 68 persone alla procura.

Troppi bocciati, professori sotto accusa. Solo quattro promossi nella prima F dell’Istituto per Geometri, genitori in rivolta. Nel capoluogo il record degli alunni respinti spetta all’Itis (33,9%). Al Classico solo in 23 non ce l’hanno fatta.

Pegaso, dove il turismo decolla. È atterrato il primo aereo sull’unico scalo civile tra Roma e Napoli. Ceccano. Inaugurato ieri il mini aeroporto: potrà essere utilizzato anche in caso di calamità e per le urgenze. Sulla pista, lunga 600 m e larga 20, potranno scendere sia elicotteri che bimotori e ultra leggeri. L’idea del tenente colonnello Zaccini.

Danni dalla grandine. Appello alla regione per lo stato di calamità. Colpito il Nord della Ciociaria. Distrutti orti vigneti e frutteti. Intanto tardano i rimborsi del 1985.

Tesoro rubato, si indaga a Napoli. Si setacciano i negozi di antiquariato alla ricerca della reliquia sacra e dei calici.

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI MARTEDì 23 GIUGNO 2026

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