Le Prime Pagine dei giornali di martedì 24 dicembre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 24 dicembre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Tarsilla, vergine romana, zia di San Gregorio Magno. Monaca romana e zia paterna di Gregorio I Magno, Papa dal 590 al 604, è molto lodata dal nipote per la fede e la carità. Dedica la sua vita alla preghiera e all’aiuto del prossimo in difficoltà. Non si chiude nel monastero, ma esce spesso per le strade per assistere poveri e malati. (Leggi).

I TITOLI DI SABATO 24 DICEMBRE 1994

Lei non ci sta e lui spara. La donna, frequentatrice di un night, è ricoverata al San Camillo. Notte di sangue a Piedimonte. Lui 53 anni, dopo aver scontato 20 anni di carcere per avere ucciso la moglie e ora ha ricercato dai carabinieri e dalla squadra mobile. Lei, 31 anni, è stata raggiunta da un colpo di pistola in bocca che è uscito sopra lo zigomo. Testimone oculare è stata una donna anche lei della Repubblica Mauriziana come la sua amica.

Carne, sequestri del NAS. Blitz di Carabinieri e Usl a Morolo e Supino. Controlli a tappeto per prevenire le macellazioni clandestine. In diverse case di campagna scoperti abbacchi, suini e bovini privi dei marchi.

Arriva la neve, resta la crisi. In calo le prenotazioni per Natale a Campo Catino e Campo Staffi. Aprono oggi tutti gli impianti della Ciociaria. Coro di accuse contro la Regione: pochi i finanziamenti. L’amaro sfogo di un albergatore: “Quest’anno ho avuto solo nove richieste. Due anni fa furono 115. Se continua così presto chiuderemo”.

