Le Prime Pagine dei giornali di martedì 24 febbraio 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio

Le Prime Pagine dei giornali di martedì 24 febbraio 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio

IL SANTO DEL GIORNO

Santi Evezio e Pietro, martiri. Cristiano illustre di Nicomedia, straccia pubblicamente l’Editto in cui Diocleziano ordina la distruzione delle chiese e dei libri cristiani. Arrestato e torturato, viene arso vivo nel 303 insieme a migliaia di martiri cristiani. Tra questi si ricorda anche Pietro, membro del palazzo imperiale. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 24 FEBBRAIO 1996

Piani miliardari, la resa dei conti. Oggi in consiglio lo scontro finale sui progetti edilizi di riqualificazione. Ieri la maggioranza ha mandato a vuoto la seduta, infuriate le opposizioni che annunciano battaglia. Il consigliere Adriano Venturi presenta un dossier: “Più della metà degli investimenti e di pochi imprenditori“.

Far West in Ciociaria, infermieri picchiati. Terrore al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Frosinone dove la notte si è scatenato il putiferio.

Prima fermati, poi rilasciati per 20.000 bottiglie di cognac. Tenuti in una notte in carcere, due notti professionisti ed un’autotrenista.

Saranno abbattute 600 case. Sono quelle ubicate alla periferia della città e in condizioni fatiscenti. Giovedì prossimo il consiglio comunale di Cassino dovrà ratificare la decisione, intanto il Comune ha varato il piano colore per rendere più bello il centro. La commissione comunale all’urbanistica ha approvato la proposta dell’assessore Claudio Persichino.

Il Cotral sopprime le corse dei bus, studenti restano a piedi. Dura protesta del Codacons. L’azienda replica: “Siamo costretti ad agire così, non ci sono pullman“.

Fa carte false e diventa bigamo. A giudizio impiegato di una finanziaria che ha sposato con l’inganno, una ventenne di Anagni. “Per te farei qualsiasi cosa pur di non perderti, anche le carte false“. E le carte false, un uomo di 35 anni di Ascoli Piceno, ma da tempo residente ad Anagni, le carte false le ha fatte veramente per poi portare all’altare la sua ragazza.



LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI MARTEDI’ 24 FEBBRAIO 2026

