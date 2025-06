Le Prime Pagine dei giornali di martedì 24 giugno 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 24 giugno 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Natività di San Giovanni Battista. Cristo lo definì “il più grande tra i nati da donna”. San Giovanni Battista, il precursore di Gesù, è uno dei santi più venerati nel mondo ed è l’unico di cui la Chiesa celebra il giorno della nascita terrena, il 24 giugno, oltre a quello del martirio (29 agosto). (Leggi).

I TITOLI DI SABATO 24 GIUGNO 1995

Il professore bacchetta gli industriali. L’economia ciociara resta al palo: analisi di una sfida perduta anche per colpa degli imprenditori. Esportazioni in caduta libera, forte incremento dei disoccupati.in occasione dell’assemblea dei soci dell’unione industriale si è giocato a scaricabarile: scambio d’accuse tra sindacati, politici ed economisti.

Tir perde rimorchio, caos sulla Lepini. il rimorchio di un tir si sgancia e succede il finimondo: la Monti Lepini i ieri mattina bloccata per più di tre ore, un ferito salvo per miracolo, tre automezzi semi distrutti ed una denuncia per omissione di soccorso e lesioni colpose.

Per un concorso truccato a Pontecorvo cinque indagati. Un concorso forse truccato con la complicità di commissari d’esame. Nel registro degli indagati della Procura della Repubblica di Cassino sono finiti un dirigente di Prefettura, una funzionaria Scael e direttrice del settore commercio della Camera di Commercio, il segretario dell’amministrazione provinciale di Isernia, l’ex sindaco di Pontecorvo, un sindacalista.

“Ispezionate l’azienda USL“. Disagi per gli utenti dopo la frammentazione delle competenze. Chiesto l’intervento della regione. La Uil contesta la riorganizzazione dell’assistenza psichiatrica. Il direttore sanitario replica: “Il nostro operato è legittimo“. Emergenza guardie mediche: oculisti a chirurgia e psichiatri a medicina.

Cavatori in rivolta: “Ci incateneremo davanti alla Regione“. Contro la strada tra le cave.

“Denuncio gli ex assessori“. Piedimonte. Un esproprio divenuto miliardario, il sindaco accusa.

