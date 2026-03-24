[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali di martedì 24 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio

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Le Prime Pagine dei giornali di martedì 24 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio

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IL SANTO DEL GIORNO

Santa Caterina di Svezia, vergine, figlia di Santa Brigida. Figlia di Santa Brigida, Santa Caterina di Svezia sposa un nobile per volere del padre, ma conserva la sua verginità. Preghiera e ascesi contraddistinguono la sua vita intrecciata a quella della madre. Prima badessa del monastero di Vadstena, muore il 24 marzo del 1381. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 24 MARZO 1996

Stangata sull’acqua, è rivolta. Centinaia di cittadini protestano contro il Comune per le bollette salate. Denunciati errori macroscopici nella lettura dei contatori, la scarsa frequenza dei controlli e le tariffe applicate. Replica l’assessore Silenzi: “Le tariffe sono giuste. Stiamo preparando i moduli per rateizzare tutti i pagamenti“.

Maxi appalto Usl, le ditte escluse: graduatorie sospette. Continua l’inchiesta della procura. “Pur di fare la gara miliardaria, Giuseppe torti non ha tenuto conto di tutte le carte che ha trovato alla Asl“.

Via libera al nuovo tribunale di Frosinone. Il ministero dà il nullaosta al Comune per appaltare il completamento. Il cantiere è bloccato da più di due anni. Domani l’ingegnere capo Guglielmi andrà a Roma per concludere la pratica.

Debiti per espropri, S.O.S. allo Stato. Il Comune di Cassino chiede 17 miliardi e mezzo per tamponare il clamoroso buco. Il provvedimento, reso possibile da una legge, è stato approvato da un consiglio dimezzato. “Su 66 vertenze ancora aperte abbiamo concluso 14 transazioni“, dicono dal Comune. La somma complessiva si aggira sui 50 miliardi.

Rifiuti a Colfelice, al via da martedì l’impianto di riciclaggio. La fase di rodaggio durerà un mese.

Mancano le aule e le misure di sicurezza. Il preside dell’ITC denuncia la Provincia. Accade ad Alatri.

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI MARTEDI’ 24 MARZO 2026