Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 24 novembre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 24 novembre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SAN CRISOGONO, MARTIRE DI AQUILEIA. Soldato, sacerdote, vescovo: Crisogono è un martire della fede cristiana ucciso ai tempi della persecuzione dell’imperatore Diocleziano ad Aquileia, presso Trieste, nel 303. La venerazione per questa figura si diffuse rapidamente a livello universale già a partire dal IV secolo. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 24 NOVEMBRE 1996

Rapina alla gioielleria Funari. Colpo in pieno centro: tre banditi portano via oro per 200 milioni. Tutti giovani (uno era zoppo) hanno legato, imbavagliato la titolare, chiusa in uno stanzino. L’allarme dopo un’ora.

Latina prende tutto e in Ciociaria stanno a guardare. Economia. Iannarilli: imitare i pontini.

Usura, una famiglia in ginocchio. Mercoledì davanti al giudice il titolare di una finanziaria di Alatri. Padre, madre e due figlie, tutti commercianti di Guarcino, avevano chiesto 40 milioni ora ne devono restituire oltre 150. Le presunte vittime costrette anche ad ipotecare la loro casa. I prestiti avrebbero avuto tassi dell’80% annuo.

Felici ed orgogliosi i quattro vincitori delle borse di studio. L’iniziativa Federlazio-Provveditorato.

Tentato sequestro Rocca, 2 incriminati. Casalvieri. Anche un vicino di casa accusato del fallito rapimento del figlio del re dei palloncini.

Pisana, profumo di inciucio. Carella: “Temo il nuovo consociativismo, qui è pieno di ex DC“. Dopo l’accordo sull’assestamento di Bilancio. Il Consigliere di Ds“Va cambiato il regolamento“. Ma Iannarilli di Forza Italia dice “Fantasia, noi non abbiamo ricevuto niente“.

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LE PRIME PAGINE DI MARTEDì 4 NOVEMBRE 2026

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