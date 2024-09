Le Prime Pagine dei giornali di martedì 24 settembre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio di martedì 24 settembre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Pacifico da San Severino, francescano e sacerdote. Carlo Antonio Divini nasce a San Severino Marche nel 1653. Presto orfano, entra tra i Frati Minori. Prende il nome di fra Pacifico e comincia un lungo e appassionato servizio di apostolato nella sua regione. Una salute via via più fragile lo porta alla morte nel 1721. È proclamato Santo nel 1836. Leggi qui…

I TITOLI DI SABATO 24 SETTEMBRE 1994

Si paga l’acqua che non arriva. Condotte colabrodo: 8 milioni di litri dispersi nel sottosuolo. Esplode la rivolta contro le bollette esose. Le inefficienze degli amministratori scaricate sui cittadini. Sono solo due i letturisti in servizio: accuse al Comune di Frosinone per i mancati controlli e per gli aumenti illegittimi delle tariffe.

Non c’è stato stupro, lo dice il medico. Vallecorsa, resta però in carcere il presunto violentatore. Il giudice ha interrogato l’uomo accusato di avere abusato di una bambina di 12 anni minorata. Il giallo della perizia.

Trasporti, dietrofront dopo le proteste: decisi i nuovi percorsi per i bus pubblici. A Frosinone da lunedì si cambia ancora. L’assessore Michele Marini: “Programmate quattro linee diverse per collegare le zone scoperte. Le modifiche erano previste“.

“Se vai al processo ti uccido“. A San Giovanni incarico ebbe il coraggio di rivolgersi alla Finanza raccontando una storia di strozzinaggio. Denunciò un caso di usura, pensionato minacciato di morte. L’udienza per i due presunti strozzini si terrà lunedì alla pretura di Arce. Ma ieri mattina la vittima ha ricevuto l’ennesima telefonata anonima. Il suo avvocato ha rinunciato all’incarico per paura.

Strade disastrate in tutta la Ciociaria: piano di interventi per 27 miliardi. Iniziativa della Provincia.il presidente Testani: “Ora indiremo subito le gare d’appalto, i cantieri saranno aperti al massimo entro la primavera“.

