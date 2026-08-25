Le Prime Pagine dei giornali di martedì 25 agosto 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 25 agosto 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 25 agosto 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

San Ludovico (Luigi IX), re di Francia. La memoria popolare conserva di Luigi IX, Re di Francia l’immagine di un sovrano che aveva l’abitudine di rendere giustizia ai suoi sudditi sotto a una vecchia quercia che si trovava vicino al suo castello di Vincennes. La Chiesa lo ricorda il 25 agosto. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 25 AGOSTO 1996

È qui la fabbrica della fortuna. Ogni anno i ciociari spendono 25 miliardi tra Gratta e Vinci e lotterie. La provincia di Frosinone è seconda solo a Roma nella classifica regionale delle somme incassate dei Monopoli. Si spendono 4 miliardi per i biglietti estratti il 6 gennaio, oltre 20 invece per quelli istantanei.

La stazione presto cambierà volto, parola di assessore. Da domani lavori al parcheggio. Il Comune capoluogo ha progetti per rivitalizzare tutto il quartiere.

La morte di Samuele cancella l’odio tra quattro famiglie. I funerali del motociclista. Il padre, in chiesa, chiede perdono ai genitori dei tre amici che 10 anni fa persero la vita in un incidente causato dal figlio. Ieri pomeriggio a Ferentino l’addio al giovane che dal 1986 è stato inseguito continuamente da un crudele destino.

Monsignore impallinato da un novizio. A Cervaro ricostruito l’incidente è avvenuto durante un periodo di meditazione.

Superstrada, l’ultima beffa. Funzionari in ferie, la Sora – Avezzano è ultimata ma resta chiusa. Gli enti fanno scaricabarile e non forniscono spiegazioni ufficiali sullo slittamento dell’apertura annunciata. Due le ipotesi più accreditate: il mancato collaudo dell’arteria oppure la difficoltà nell’organizzare l’inaugurazione a Ferragosto.

Per raccogliere i funghi ci vuole la tessera, sette sindaci sotto accusa. Proteste contro la nuova imposta.

Cellulari fantasma, truffa milionaria. A Ceccano un autista riceve bollette per cinque telefonini di cui non è proprietario.

LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI DI MARTEDI’ 25 AGOSTO 2026