Le Prime Pagine dei giornali di martedì 25 giugno 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 25 giugno 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Guglielmo, abate, fondatore dei monaci di Montevergine. Pellegrino, eremita, abate, di nuovo pellegrino. È dinamica e varia la storia di Guglielmo da Vercelli. Il Santo, nato nel 1085, diviene popolare in Irpinia dove si stabilisce dopo lunghi viaggi, fondando l’Abbazia di Montevergine e l’annessa Congregazione di monaci. Si spegne nel 1142. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 25 GIUGNO 2022

Ballottaggio, chiusura al veleno. Marzi annuncia il confronto in piazza, ma Mastrangeli non dà l’ok. Polemiche a distanza. Gli ultimi appelli agli elettori per il voto di domani che decreterà il nuovo sindaco.

Anziano morto dopo il pranzo a Ripi, nuovi dubbi. Chiesto proscioglimento dei due imputati. La parte civile: «Non hanno usato l’abbattitore».

Rapinatori per acquistare la droga. Le vittime erano donne e anziani, i tre arrestati e un complice indagato si accontentavano di pochi euro. Attesi nuovi sviluppi. Il controllo attivato dalla polizia dopo gli ultimi episodi ha consentito di intervenire al momento dell’ennesimo colpo.

Giulia, indagati i genitori e la nonna. Nell’inchiesta sull’incidente di due settimana fa, dopo il conducente del mezzo agricolo entrano anche i familiari. Il nonno Sandro: «Il pensiero è solo e sempre rivolto a nostra nipote. Abbiamo piena fiducia nella giustizia».

Spunta Lucioni per il dopo Gatti. Mentre le altre società di Serie B stanno chiudendo i primi colpi di mercato, il Frosinone sembra ancora fermo al palo, anche se i giallazzurri potrebbero iniziare ad annunciare i primi acquisti a partire dalla prossima settimana ovvero poco prima della partenza per il ritiro precampionato di Fiuggi, fissato per il 2 luglio.

*

