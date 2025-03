Le Prime Pagine dei giornali di martedì 25 marzo 2025

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 25 marzo 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Quirino, martire sulla via Portuense. Tribuno romano vissuto tra il III e il IV secolo, Quirino pare si converta al cristianesimo perché custode in carcere dei Santi Alessandro, Evenzio e Teodulo. Morto anche lui da martire, le sue reliquie vengono portate a Neuss, in Germania, da dove si diffonde il culto a partire dall’XI secolo.

I TITOLI DI SABATO 25 MARZO 1995

Lunghi guastafeste nel duello tra Fanelli e Schietroma. Totosindaco, via agli scontri. L’attuale primo cittadino, dopo la mancata candidatura con Forza Italia, correrà con una lista civica. I primi concorrenti a consigliere.

Valverde, si allarga l’inchiesta. Intanto è scontro con la Regione per i mancati stanziamenti necessari a salvare l’azienda casearia. Molti personaggi coinvolti nel buco miliardario del consorzio. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione hanno chiesto al magistrato di essere sentiti. Per ora sono ancora quattro gli indagati.

Anagni. Colpo alla Bnl, in tre rapinano 40 milioni. Un’altra rapina in Ciociaria. Segue quelle di una quindicina di giorni fa alle filiali di Frosinone della Banca di Roma e della Popolare del Cassinate e dopo i colpi portati a termine ai danni di due oreficerie a Torrice e Pignataro.

Abusi, arriva la ruspa. Il Comune contro le irregolarità Urbanistiche. Il Comune metterà in moto le ruspe per buttare giù gli immobili abusivi che non possono essere sanati. Quanti sono? A Frosinone sono poco più di un centinaio.

Il Vescovo bacchetta i politici. Giovani, servizi sociali e il rilancio turistico sono le emergenze indicate dal presule agli amministratori. Alatri, storica seduta del consiglio comunale con monsignor Belloli per creare una collaborazione più stretta tra Comune e curia ha lanciato l’idea di una commissione paritetica. Le cariche ai Partiti.

Sequestrate dal Noe discariche di rifiuti tossici. Vasta operazione nel Cassinate. Denunciati dai carabinieri i responsabili di alcune ditte per irregolarità nella raccolta e stoccaggio delle immondizie e per scarichi nel fiume.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 25 marzo 2025.