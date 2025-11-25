Le Prime Pagine dei giornali di martedì 25 novembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 25 novembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 25 novembre 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Beati Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi, coniugi Hanno vissuto il matrimonio come cammino verso Dio facendosi Santi: Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi sono la prima coppia di sposi beatificata per volontà di Papa Wojtyła. La loro memoria liturgica ricorre nel giorno del loro anniversario di nozze, celebrate nel 1905. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI I TITOLI DI SABATO 25 NOVEMBRE 1995

Nel clan La Torre forse la chiave del giallo. Le indagini sull’assassinio dell’avvocato Enzo Avino puntano in questa direzione. Gli investigatori della Direzione Distrettuale Antimafia sono andati a controllare una serie di documenti.

Operazione anticrimine. Al setaccio i cantieri dell’Alta Velocità. Controlli incrociati sulle imprese.

La pantera perde la faccia. Cassino. Dura protesta di professori e preside del Pellecchia, inviato un esposto al magistrato. Vandali imbrattano d’escrementi un’aula dello Scientifico occupato. Alunni scoraggiati e avviliti. Gli atti di teppismo mettono in crisi la protesta: scendono a sette gli istituti in mano agli studenti.

Il sindaco rifiuta di pagare i canoni agli Aurunci. Aquino. Acque non depurate. Scontro aperto col Consorzio: il depuratore non smaltisce i liquami.

