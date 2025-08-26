Le Prime Pagine dei giornali di martedì 26 agosto 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 26 agosto 2025

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 26 agosto 2025.

*

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Alessandro di Bergamo, martire. Tra il III e il IV secolo al comando della legione Tebea c’è Alessandro. Spostato in Occidente, gli viene ordinato di scovare e consegnare i cristiani, ma siccome anche lui si è convertito, si rifiuta e diserta. Viene catturato e martirizzato a Bergamo, di cui oggi è patrono.

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 26 AGOSTO 1995

Scarichi killer, strage nel fiume. Sotto accusa ancora una volta le industrie che di notte ripuliscono cisterne e Sylos dalle sostanze nocive. Quintali di pesci uccisi nel fiume Sacco. Taglia di 5 milioni sui colpevoli. Sull’accaduto è stata avviata un’inchiesta ma le ultime e abbondanti piogge rendono molto difficili gli accertamenti.

Armi spuntate contro lo smog, S.O.S. alla regione. Ceccano: appello del sindaco Cerroni che sollecita lo spostamento della centralina. Chiesti controlli in una porcilaia.

Da ottobre pesce, carne e latte a rischio. I veterinari contro la Usl: sospenderanno i controlli nelle stalle e nei mercati. La protesta è scoppiata poiché i sanitari si rifiutano di utilizzare le proprie auto per servizio. L’ente non è disposto a fornirne.

Ora il racket semina paura. Indagini dei carabinieri per scoprire chi ha collocato l’ordigno davanti al locale. Ma si fa spazio l’omertà. A Pontecorvo, dopo la bomba al Jolly bar i commercianti si ribellano. I negozianti: “Il timore è che le infiltrazioni dal Sud siano giunte fino a qui. Per tutti noi sarebbe davvero la fine“.

A giudizio la giunta. Cassino, buche galeotte. Per una multa pagata con i soldi del Comune. Il 13 ottobre il processo davanti al giudice delle indagini preliminari.

Ora Marina vuole dimenticare. Dopo due anni in cella, l’anziana donna di Anagni resta nel convento delle suore. Intanto l’avvocato della sorella, accusata di sequestro di persona, chiede che il caso sia archiviato.



LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI MARTEDì 26 AGOSTO 2025