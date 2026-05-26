Le Prime Pagine dei giornali di martedì 26 maggio 2026

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 26 maggio 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 26 maggio 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Eleuterio, Papa. Originario dell’Epiro, Eleuterio è Papa dal 175 al 189. Tollerante con l’eresia del montanismo, combatte invece gnosticismo e marcionismo con un solenne decreto. Si deve a lui, inoltre, la celebrazione della Pasqua di domenica. È sepolto in Vaticano, accanto a San Pietro.

San Filippo Neri. Pietro e Paolo, e Filippo. Da 500 anni gli “Apostoli di Roma” sono tre. E questo la dice lunga sull’amore di una città per un uomo nato a Firenze ma rinato, per i romani, tra le piazze della Città Eterna e i vicoli, quelli più degradati, dove un pastore santo può avere l’odore delle pecore. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDì 26 MAGGIO 2006

Ascensore rotto, annullate le visite. Cardiopatici salgono le scale a piedi, poi la beffa: «Affaticati, esami inutili». La Asl: «In via Fabi guasti frequenti, sposteremo gli ambulatori». E a Ferentino timori per la riabilitazione.

Morta dopo il parto, inchiesta Asl. L’avvocato di famiglia solleva il dubbio di un ritardo nei soccorsi. Ospedale di Anagni. La donna uccisa da un’emorragia dopo il cesareo.

Abusi & veleni: finale di campagna con il botto. Per la Cdl il candidato a sindaco Diurni sarebbe ineleggibile per 30 mila mq di costruzioni irregolari. Anagni. L’aspirante sindaco del centrosinistra: «Non c’è nessuna incompatibilità in quanto non ho contenziosi con il Comune».

Dalla vigna alla tavola, trionfo di sapori. Sabato e domenica cantine aperte alla “Colle Tonno” e al “Casale della Ioria”. Nelle due aziende di Anagni i turisti potranno degustare il Cesanese ed apprendere i vari processi di lavorazione del vino.

Gli ex: «Il nostro Frosinone andrà in B». Di Nardo: «La Sangiovannese ha solo il 20% di possibilità di arrivare in finale». .Calcio, serie C1. Ieri mattina sono stati venduti gli ultimi biglietti del settore “distinti”. Matusa esaurito. Per non deludere i tifosi privi di tagliando la società canarina ha sollecitato la Lega affinché autorizzi la diretta tv.

LE PRIME PAGINE DI MARTEDì 26 MAGGIO 2026

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