Le Prime Pagine dei giornali di martedì 26 novembre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 26 novembre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Siricio, papa. Diventa Papa nel 384 e subito stabilisce un rapporto di fiducia e collaborazione con Sant’Ambrogio di Milano. Siricio è un Pontefice moderato ed equilibrato, fra l’altro il primo secondo gli storici ad affermare il primato del “maggior Pietro” e a farsi chiamare “Papa”. (Leggi).

I TITOLI DI SABATO 26 NOVEMBRE 1994

“Noi vittime di un’ingiustizia”. Indizione e rabbia tra i genitori ed i ragazzi del liceo scientifico per il pugno duro della Digos. Gli studenti indagati non demordono e continuano l’occupazione. La protesta degli alunni si allarga a macchia ad olio: ora, in ciociaria, sono 18 gli istituti occupati e 24 quelli in autogestione.

Parco Cosa, beffa dopo il concorso: cacciati i vincitori. In gioco una parcella da 5 miliardi di lire. Esclusi per presunta incompatibilità di un progettista. L’equipe: “è pazzesco, faremo ricorso al Tar e denunceremo il Comune per danni”.

Scuola media distrutta dai piromani. Ferentino, è il 4º incendio misterioso nel giro di pochi giorni. Devastati gli uffici di presidenza e di segreteria, danni per centinaia di milioni. l’edificio è stato dichiarato inagibile. I Carabinieri indagano.

Esplosivo nascosto, condannati. Sora. Furono arrestati per il possesso di 16mila detonatori occultati in un centro ricreativo. Un anno a Tiberio Cancelli e 5 mesi all’amico Gino Fusco. Le indagini erano partite dalla procura di Foggia e riguardavano un traffico illecito tra l’Albania ed i produttori italiani di fuochi d’artificio.

