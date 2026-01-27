Le Prime Pagine dei giornali di martedì 27 gennaio 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 27 gennaio 2026

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Angela Merici, vergine, fondatrice delle Orsoline. Vissuta nel XVI secolo, Sant’Angela Merici è passata alla storia per la sua visione emancipata della vita consacrata femminile. La Compagnia di Sant’Orsola (Le Orsoline), da lei fondata nel 1535 a Brescia, è infatti la prima Congregazione secolare femminile della Chiesa. Si ricorda il 27 gennaio. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 27 GENNAIO 1996

Gettato feto di quattro mesi. Misterioso aborto di una casalinga di Morolo, indaga la procura. Il magistrato inquirente vuole appurare se la gravidanza sia stata interrotta con l’aiuto di una mammana. La donna ha detto di avere buttato il corpicino nel Water ma nel pozzo nero la polizia non ne ha trovato traccia.

Fabbrica esplosa, per i sei morti nessun colpevole. La tragedia della ditta Cancelli di Sora. Assenza di prove. Il giudice ha deciso l’archiviazione dell’inchiesta.

La paura corre sui binari. Alta velocità, molte famiglie del cassinate temono nuovi attentati. I sindaci di San Giovanni e Pignataro impediranno i lavori fin quando non saranno fornite garanzie sugli espropri. Anziano muore di crepacuore a Castro dei Volsci: Iricav aveva annunciato l’inizio dei lavori proprio sotto la sua casa.

LE PRIME PAGINE DI MARTEDI’ 27 GENNAIO 2026