Le Prime Pagine dei giornali di martedì 27 maggio 2025

I TITOLI DI SABATO 27 MAGGIO 1995

Sequestrate le cartelle cliniche. Si allargano le indagini sugli sperperi all’Umberto I, mentre restano segreti i nomi degli indagati. Nel mirino ora il reparto di chirurgia d’urgenza. Sentiti intanto come testi il direttore generale della Usl Toti e l’ex manager Turriziani.

Latte, i produttori battono cassa. La Solac non ci sente. Chieste 70 lire di aumento al litro. Le associazioni di categoria motivano la richiesta con la maggiorazione dei costi di produzione e il buon andamento del mercato del settore.

Imprenditore perde la vita. Pontecorvo. Scontro tra due auto sulla provinciale per Esperia. Vincenzo Caserta, 67 anni, una delle figure storiche tra i cavatori di marmo degli Aurunci, è morto sul colpo alla guida Della sua Mercedes.

Crescono i tumori in Ciociaria. L’Istat esamina le cause dei decessi nell’ultimo decennio. In calo le malattie infettive e cardiovascolari. Si muore di più per cancro, ma siamo sotto la media nazionale. “La colpa maggiore è dovuta al regime alimentare“ spiega il professore Gianni Garini, primario medico dell’ospedale di Isola del Liri.

Acquisto del capitale in consiglio, polemica sul costo. Sora. Accuse da Forza Italia. Il consigliere Di Vito sostiene che non occorre spendere 1 miliardo per entrare in possesso del teatro. Il sindaco ribatte: “Non è vero niente“.

Ceprano sfida il super treno ad Alta velocità. Comune e comitato di protesta sul piede di guerra. Ceccano: ponte La Piana incompiuto. Il Comune chiede soldi alla provincia.

Ponte La Piana, una storia infinita. Costruito quasi 15 anni fa nella località dove il fiume Sacco segna il confine tra Ceccano e castro dei Volsci non è mai entrato in funzione per mancanza delle strade di collegamento.

