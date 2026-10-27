Le Prime Pagine dei giornali di martedì 27 ottobre 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 27 ottobre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 27 ottobre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SANT’EVARISTO, PAPA. Greco di Antiochia ma nato a Betlemme, Evaristo diventa Papa intorno al 97 – quarto o quinto successore di Pietro – e governa per nove anni, fino all’anno 105 circa. Del suo Pontificato non si sa nulla, ma secondo alcune tradizioni sarebbe morto da martire sotto Traiano. (Leggi qui)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 27 OTTOBRE 1996

Beve detersivo e muore una ricoverata della clinica psichiatrica. Tivoli: una tragedia lunga trent’anni. La scomoda avventura con la vita per Tommasina Capuano: l’ha iniziata a Roccasecca il 1 agosto del 1966, nata incapace di intendere per colpa di una malattia mentale.

Via Crucis per un certificato. Gli uffici comunali del capoluogo sono i più lenti di tutta la regione. E ora il sindaco Fanelli promette: “entro novembre si potranno richiedere documenti per telefono“. Per il rilascio di ogni certificazione occorrono tre giorni di attesa e almeno due file. Cittadini esasperati per la disorganizzazione regnante.

La ragazza conferma: “La prima volta fui stuprata a 11 anni“. Torrice. La Polizia ha interrogato la madre e la sorella della vittima.

Tritolo, giallo ad una svolta. L’esplosivo intercettato ad Anagni. Prende corpo la pista di un attentato al supertreno. Il magistrato ha affidato una perizia agli esperti del CIS.

L’inchiesta su Savia da La Spezia a Perugia. L’ex Pm ancora agli arresti domiciliari. Fogli scritti a macchina pieni di accuse e sospetti dalla Liguria passano all’Umbria. L’inchiesta sul procuratore della Repubblica di Cassino Orazio Savia è stata trasferita ieri mattina dagli uffici giudiziari di La Spezia a quelli di Perugia.

Un solo infermiere per 25 malati. I tagli della sanità colpiscono duramente gli ospedali di Sora e Isolaliri. L’attuale Direttore Generale della Usl ammette: “In molti casi il personale e mal distribuito nei nosocomi“. L’azienda ha avviato incontri con i sindacati per riorganizzare l’assistenza in corsia per garantire un addetto ogni 10-15 pazienti.

Segreteria telefoniche, Mozart il più gettonato. Alla Ciociaria il primato regionale delle musiche d’attesa.

“Mercato illegale, spostatelo“. La Confcommercio contro la giungla delle bancarelle. Cassino. Tutto il centro è paralizzato il sabato da più di 500 ambulanti, tanti gli abusivi. Il presidente Buffardi: “La situazione è ad alto rischio: i venditori occupano tutta la carreggiata impedendo anche il passaggio dei mezzi di soccorso.

Occupazione, appello a Prodi. Provincia. In 70.000 senza lavoro. L’assessore Oreste Della Posta chiede interventi del governo in Ciociaria.



LE PRIME PAGINE DI MARTEDì 27 OTTOBRE 2026

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