Le Prime Pagine dei giornali di martedì 28 aprile 2026

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 28 aprile 2026.

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 28 aprile 2026.

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IL SANTO DEL GIORNO

San Pietro Chanel, sacerdote e martire dell’Oceania. Primo martire dell’Oceania, San Pietro Chanel, sacerdote diocesano e poi marista, esercita il suo ministero fra la gente di campagna dell’Auvergne-Rhône-Alpes, in Francia, e gli indigeni dell’isola di Futuna, nel Pacifico. Devoto della Vergine, desiderava essere missionario. Muore il 28 aprile 1841. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 28 APRILE 1996

“Aperta la bara, senza dirci nulla“. Anagni. Lo sfogo disperato della madre di un neonato morto all’ospedale. L’inchiesta segreta del procuratore su alcuni decessi sospetti di bambini avvenuti nell’ultimo anno. Il 21 febbraio scorso riesumata la salma di Giampaolo M. nel locale cimitero, presenti medici carabinieri e magistrato.

Per creare occupazione non basta un patto, occorrono atti concreti. L’intesa sindacati-imprenditori-enti.

Maxiblitz nel campo-nomadi. Roccasecca. Sgomberato tutto l’accampamento dopo l’aumento di furti e rapine. Nessuno degli occupanti era in regola con le norme di soggiorno, quasi tutti avevano precedenti. Una zingarella è stata arrestata, tre sono stati denunciati per ricettazione e due per detenzione di armi.

Aziende di soggiorno ed Ept da abolire, da Fiuggi un coro di no. Albergatori e comune contro Regione.

Vandali all’università, il mistero. Cassino, la polizia indaga sul raid teppistico. E intanto venerdì si elegge il rettore.

Supertreno, appello a Scalfaro. Lettera al capo dello Stato per denunciare i gravi danni subiti da famiglie e aziende. Gli ambientalisti: “Venga a vedere cosa accade in Ciociaria“.

LE PRIME PAGINE DI MARTEDì 28 APRILE 2026

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