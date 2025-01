Le Prime Pagine dei giornali di martedì 28 gennaio 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 28 gennaio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Tommaso d’Aquino, sacerdote domenicano, dottore della Chiesa, patrono delle scuole cattoliche. Vissuto fra il 1225 e il 1274, frate domenicano, grande teologo noto come il Doctor Angelicus, ha dato un fondamento filosofico al cristianesimo promuovendo la fiducia nella ragione che armonizza con la fede. E’ patrono delle scuole cattoliche, dei teologi e dei librai. (Leggi)

I TITOLI DI SABATO 28 GENNAIO 1995

Assunzioni bloccate dal rumore. La Italtractor vuole lavorare di notte, dalle case vicine dicono no. A Ceprano fabbrica al centro di un caso sconcertante: non può creare altri 40 posti di lavoro. Dieci famiglie hanno denunciato i titolari per inquinamento acustico e le vibrazioni dei macchinari. L’azienda ha scritto ai sindacati informandoli che stando così le cose potrebbe abbandonare il paese.

Gli odontoiatri dichiarano guerra al fisco. Ricorso al Tar contro i questionari. Il dottor Lucchese: “Siamo vittime di una vera persecuzione“. La Guardia di Finanza: “Sono normali accertamenti disposti dal ministero“.

Tangenti, consiglieri a giudizio. Cassino, avrebbe chiesto 20 milioni di lire per accelerare una pratica. Esponente del Partito Socialdemocratico è chiamato in causa per fatti risalenti a quando era nel comitato di gestione Usl. All’indagato è contestata pure la tentata concussione perché avrebbe chiesto il 5% dell’appalto per la TAC.

Due mesi di carcere al principe Ruffo. A Paliano condannato per non avere versato 11 milioni di contributi. Il fratello della regina del Belgio parla di un errore del suo fiscalista. Il suo avvocato non è presente in aula per un errore di citazione.

Scontro per un magistrato. Cassino: avvocati in sciopero, udienze bloccate per due settimane. Il consiglio forense protesta per la decisione di inviare, per due giorni a settimana, un giudice a Latina. Intanto il tribunale è soffocato da processi: ci sono cause civili che aspettano una sentenza da 18 anni. L’attività giudiziaria, protestano i legali, prosegue solo grazie a vicepretori e procuratori onorari.

Ineleggibilità del sindaco, a vuoto le opposizioni. Ad Alatri proposta bocciata in aula. Appalto in famiglia: la maggioranza fa quadrato attorno a Cittadini, fallisce il tentativo delle minoranze di farlo decadere dalla carica.

