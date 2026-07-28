[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 28 luglio 2026

*

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 28 luglio 2026

*

IL SANTO DEL GIORNO

San Vittore I, papa. Africano, Papa per dieci anni, Vittore I combatte contro diverse eresie, specie l’adozionismo, che vede Gesù come un uomo adottato da Dio. A lui si deve la celebrazione della Pasqua nella domenica successiva a quella ebraica. Muore nel 199, probabilmente da martire, sotto Settimio Severo.

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 28 LUGLIO 1996

Sorpresa, l’emergenza è in linea. Risposte rapide dei centralini dei servizi di soccorso. Il record della Croce Rossa. Prova superata dai centri di pronto intervento. L’unico numero muto è quello della stazione ferroviaria. I risultati di un’indagine condotta chiamando per tre giorni i numeri da formare quando si chiede aiuto.

Il tassista al giudice: “Portare prostitute non sapevo fosse reato“. È accusato di favoreggiamento.

“Noi ricattatori? Ma siamo stati truffati“. Scarcerati. I due commercianti di Castellini, arrestati l’altro giorno dalla polizia per estorsione, davanti al giudice hanno tirato fuori le carte che li scagionano dalle accuse e sono stati scarcerati.

Abusivismo, il Comune denuncia il parroco di Santa Maria. A vuoto il tentativo del neo assessore Murchio di sanare una costruzione per accogliere i profughi. In Consiglio comunale la maggioranza si spacca e boccia l’ipotesi di condono per Don Luigi.

Schiaffo ai malati di mente. Chiuso l’unico degli hospital della provincia per le lotte intestine tra i medici. In cinque anni la struttura ha curato ben 600 pazienti evitando che finissero rinchiusi nei reparti specializzati. Il Tribunale per i Diritti del Malato: “Questa decisione è inconcepibile”.

Scontro tra laburisti in Provincia, chiesta la testa dell’assessore Di Giorgio. Non ha obbedito al partito. Intanto la Giunta di centrosinistra ha celebrato il suo primo anno di attività. Lo spettro dei debiti miliardari.

La Provincia chiama Antonio Di Pietro. Troppe opere pubbliche bloccate: Martelluzzi lancia l’S.O.S. al ministro. Lunedì vertice con tutti i parlamentari ciociari per stilare l’elenco dei cantieri che devono subito riaprire. Le priorità riguardano l’ultima parte della superstrada Frosinone – Sora, la realizzazione della via per il mare ed il potenziamento della Casilina.

Maturi ma non troppo, i genitori dei promossi si rivolgono alla Procura. A Cassino contestati i tanti voti bassi. Il presidente della Commissione però contrattacca: “Non abbiamo dato retta alle tante raccomandazioni“.

E Gabriella fece subito la capricciosa. Le nozze Carlucci-Catelli. Si è fatta attendere un’ora e 20 per pronunciare il suo secondo sì a Torre Cajetani.

LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI DI MARTEDI’ 28 LUGLIO