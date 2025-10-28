Le Prime Pagine dei giornali di martedì 28 ottobre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 28 ottobre 2025.

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 28 ottobre 2025.

IL SANTO DEL GIORNO

SS. Simone e Giuda (Taddeo), apostoli. Due Santi e due Apostoli di Cristo, entrambi martiri del Vangelo: San Simone detto lo “Zelota” e di San Giuda Taddeo. Un’unica data per ricordare le storie di due discepoli uniti dall’amore per Cristo e dal coraggio della testimonianza. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 28 OTTOBRE 1995

In fumo 170 case popolari. Sotto accusa il Comune che non ha messo a disposizione le aree. Seicento le famiglie in attesa di alloggio. Revocato nel capoluogo un finanziamento di oltre 15 miliardi. Paradossale comportamento dell’amministrazione che convoca una seduta di Consiglio per approvare un piano oramai svanito.

Mega appalto Usl, l’amministratore: “è tutto regolare“. Prosegue l’inchiesta della Procura. “Non è vero che l’azienda Usl abbia prima giudicato allo Studio Speri l’incarico di coordinamento e poi gli abbia assegnato un ulteriore incarico del valore di 10 miliardi, essendo la procedura unica“: Giuseppe Torti, direttore generale della Usl di Frosinone, passa all’attacco.

“Il sindaco, un vero amico”. La reazione a Rocca d’Arce dopo l’inchiesta aperta su Francesco Belli, in carica da 43 anni. Solidarietà dal paese al primo cittadino indagato per i falsi invalidi. Una lista di 80 nomi nelle mani del magistrato. Il vicesindaco lo difende: “Mai commesse illegalità“.

Sparò all’amante in pieno volto, imputato alla sbarra. Piedimonte. Sentiti i testimoni. Un colpo di pistola in bocca sparato a bruciapelo. Nella notte prima della vigilia di Natale 94.

Assunzioni facili: blitz della Digos in Provincia. I falsi invalidi si trovano solo a Rocca d’Arce? O si annidano anche tra gli impiegati dell’amministrazione provinciale? Lo sta accertando il sostituto procuratore della Repubblica Vittorio Misiti che ieri mattina ha fatto sequestrare dalla Digos sei fascicoli di altrettanti dipendenti dell’amministrazione provinciale che sono stati assunti qualche anno fa con la legge 482.

