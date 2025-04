Le Prime Pagine dei giornali di martedì 29 aprile 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 29 aprile 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Caterina da Siena, vergine, dottore della Chiesa, Patrona d’Europa e d’Italia. Vergine, dottore della Chiesa, Patrona d’Italia e d’Europa: santa Caterina da Siena è ricordata dalla liturgia il 29 aprile di ogni anno. Sposa di Gesù Cristo da cui ebbe il sigillo delle stimmate, si adoperò con ogni sforzo per la pace, per il ritorno del papato a Roma e per l’unità della Chiesa. (Leggi).

I TITOLI DI SABATO 29 APRILE 1995

Provincia, l’ultimo duello. Pasquale Annunziata e Loreto Gentile rispondono su apparentamenti, assessori, programmi. Quattro domande ai due finalisti per la presidenza dell’ente. “Non faccio accordi“ risponde il candidato del Polo, “Sì ad intese con Rifondazione e Lega“ replica invece il leader del centrosinistra.

Modesto Della Rosa espelle Abbate dalla fiamma. Scontro nell’estrema destra. “Gli elettori del Movimento Sociale Fiamma Tricolore dovranno votare per Annunziata, al ballottaggio del 7 maggio“. È bastata questa frase di Filiberto Abbate già candidato alla regione per la Fiamma per scatenare il putiferio tra i collaboratori ciociari di Pino Rauti.

Economia in ripresa ma resta alta la disoccupazione. Rapporto dell’Unione Industriale. Nei primi tre mesi del 95, in Ciociaria, è aumentata la produzione ma anche il numero degli iscritti al collocamento: sono oltre 60.000.

Bimba morta, un indagato. Amaseno. Oggi funerali di Lucia, tre anni, dilaniata da un giunto.

La belva è diventata mamma. Fontana Liri. Cresce la paura dopo gli ultimi avvistamenti: ora c’è anche un cucciolo. A più di un mese dal primo avvistamento nelle campagne di Fontana Liri cresce la paura per la belva. E si fa strada l’ipotesi che l’animale possa avere uno o più cuccioli.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 29 aprile 2025.