Le Prime Pagine dei giornali di martedì 29 luglio 2025

SS. Marta, Maria e Lazzaro. Due sorelle, Marta e Maria, e il loro fratello Lazzaro, amano profondamente Gesù, amico e Signore. Marta lo accoglie nel servizio, Maria nel docile ascolto della sua parola, Lazzaro come testimone della risurrezione. La loro fede è amicizia che crede nella vittoria della vita e dell’amore. (Leggi)

L’interporto nelle nebbie. Industria ciociara in allarme: naufraga l’iniziativa che avrebbe dovuto favorire l’economia e l’occupazione. Si spacca la società sul progetto, a rischio fondi per 80 miliardi. Soci pubblici e privati in lite sul capitale da versare e sul controllo della società. No diGentile al centro merci.

Fallisce la Elcat, chiude la Rabugino. A casa 500 operai. Venerdì nero per l’occupazione. Accordo fatto alla Klopman: posti in lista di mobilità 100 dipendenti.

Un supertreno di parole. La Uil: “Espropri, posti di lavoro, subappalti e tutela dell’ambiente: nessuno ha fornito precise garanzie“. I sindacati accusano: “Irrisolti tutti i problemi, finora solo chiacchiere“. Il sindaco di Ceccano alla Regione: “Il treno non passerà se Iricav non rispetterai i patti“.

Lite tra confinanti, anziano contadino ferito con un sasso. Rissa nelle campagne di Boville. Arcangelo Verrelli aggredito per motivi di interesse.

I popolari restano fuori. A Cassino ultime trattative per la nuova giunta di centro sinistra.

Fissate le nuove regole, rivoluzione in comune. Ad Alatri come cambia lo statuto del Comune.



