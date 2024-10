Le Prime Pagine dei giornali di martedì 29 ottobre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 29 ottobre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Beata Chiara Badano. Chiara nasce a Savona il 29 ottobre 1971. A nove anni inizia conosce i Gen, gruppo giovanile del Movimento dei Focolari fondato da Chiara Lubich. Colpita da un male incurabile, affronta con fortezza la malattia sostenuta anche dal nome che le dà la fondatrice del Movimento: “Luce”. (Leggi).

I TITOLI DI SABATO 29 OTTOBRE 1994

Commercio, il nuovo piano. Negozi piccoli piccoli al centro storico, supermarket in periferia. Entro la fine dell’anno verrà portato all’approvazione del Consiglio, la Regione preme.

Con gli organi di Alfredo ucciso da un cavallo ora vivranno sei persone. Morolo. Ieri i funerali della geometra Pistolesi. Iscritto da tempo all’associazione donatori di organi aveva invitato due giorni prima della disgrazia il fratello a fare altrettanto. Ecco chi ha ricevuto il cuore, i reni, il fegato e le cornee.

“Il catetere? Pagatelo“. Usl in insensibile di fronte all’Odissea del paziente. Lunedì mattina l’invalido di a Alatri rimasto senza vescica andrà a protestare in prefettura. Operato per un tumore, gli furono praticate due aperture per i bisogni fisiologici, ma la legge ne prevede una sola. Dalla struttura sanitaria si giustificano: “Siamo in tempo di ristrettezze“.

La caserma non si tocca. Sul piede di guerra per salvare la Simoni. Sora. Il sindaco vedrà il generale Speciale. Sembra accantonato il progetto di trasformare la struttura in sede d’addestramento per i volontari dipendente da Viterbo. La decisione di sopprimerla rientra in un piano di ristrutturazione.

Radiografie via computer a tutto il mondo. Alatri. Da gennaio in funzione all’ospedale un sistema avveniristico. Nel centro di radiologia opera anche l’unico dipartimento in Provincia per la prevenzione del tumore al seno. In otto mesi eseguite 1800 mammografie, 1700 TAC e 6000 ecografie.

