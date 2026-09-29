Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 29 settembre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 29 settembre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SAN MICHELE ARCANGELO. È il Santo principe delle milizie celesti, impegnato nella continua battaglia contro le forze del male. Il culto di San Michele Arcangelo ha una portata universale. Lungo la storia e ovunque nel mondo ci sono edifici sacri e luoghi tra i più diversi che portano il suo nome. (Leggi qui).

SAN GABRIELE ARCANGELO. Il suo nome significa “forza di Dio”: San Gabriele è uno dei tre arcangeli che la Chiesa ricorda il 29 settembre, assieme a Michele e Raffaele. È il messaggero di Dio, colui che ha l’incarico di annunciarne la volontà. Nel 1951 Pio XII lo ha proclamato Patrono delle telecomunicazioni. (Leggi qui).

SAN RAFFAELE ARCANGELO. Il suo culto è attestato a partire dall’XI secolo; il calendario liturgico ne fissa la festa al 29 settembre, assieme a Michele e Gabriele. Il suo nome viene dall’ebraico “Rafa-El”, che significa “medicina di El” e si contrappone al nome del demone Asmodeo, “colui che fa perire”. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDì 29 SETTEMBRE 2006

Project dello Scalo: quattro soluzioni. Restano le torri, calano le cubature. L’edificio sarà alto otto piani. I tecnici del Comune capoluogo hanno presentato le ipotesi di riqualificazione di piazzale Kambo.

Fiat, prime uscite della nuova Bravo. In produzione a fine anno. Da lunedì 585 operai in cassa integrazione. Vertice azienda-sindacati. Intanto a Pomigliano assunti 285 interinali. Sale l’attesa per le comunicazioni dei volumi produttivi della nuova auto.

«Vogliono cacciarmi? Mi barrico in casa». L’odissea di una mamma di tre figli, separata dal marito e senza lavoro. Anagni/E’ in attesa dell’assegnazione di un alloggio popolare. Ma la graduatoria non è pronta.

L’ultimo messaggio del capitano suicida: «Non posso più decidere in modo autonomo». Pastena/Giallo sul movente. L’ufficiale ha scritto un biglietto prima di spararsi con la pistola.

«Rientro per brindare alla vittoria». Margiotta al “Menti” vuole segnare il gol dell’ex. Cannarsa a Vicenza torna in squadra dopo tre giornate di squalifica. L’incontro sarà arbitrato da Lops di Torino. Con lui unico precedente in C1 Novara-Frosinone 1-0.

LE PRIME PAGINE DI MARTEDì 29 SETTEMBRE 2026

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