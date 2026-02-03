Le Prime Pagine dei giornali di martedì 3 febbraio 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio di martedì 3 febbraio 2026

*

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio di martedì 3 febbraio 2026

*

IL SANTO DEL GIORNO

San Biagio, vescovo di Sebaste e martire. Vescovo originario di Sebaste, in Armenia, fu decapitato perché si rifiutò di abiurare la sua fede in Gesù nel 316 d.C. circa. È venerato in tutta Italia e ricordato per il cosiddetto “miracolo della gola”, quando sulla via verso il martirio salvò dal soffocamento un bambino. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 3 FEBBRAIO 1996

Frosinone. Il sindaco Fanelli deciso: anche in città, governo di larghe intese. Dopo il passaggio di Forza Italia all’opposizione.

Vita dura per chi Marina la scuola. I presidi elogiano la polizia, applausi al blitz contro gli assenteisti. Cassino. I capi d’istituto lanciano l’allarme: “situazione insostenibile, le fughe dalle elezioni sfiorando il 25%“.

Alla sbarra padre – padrone di Ferentino. Violenze tra le mura domestiche. Arrestato a novembre, un fruttivendolo e accusato di atti di libidine sulla figlia di 12 anni.

Anagni: maxi retata contro i clandestini. Arrestati quattro albanesi, espulsi in 11. Cresce l’allarme criminalità, offensiva dei carabinieri.

Cantieri, morte in agguato. Due decessi e 15 feriti con invalidità permanente nel settore edile. Drammatici i dati: la media degli infortuni in Ciociaria nel 1995 è stata più alta di quella nazionale. Allarme dei sindacati: “Gli incidenti si verificano in luoghi privi delle più elementari norme di sicurezza“. Industriali: no alle pseudo imprese.

Blitz in ospedale dei Vigili del Fuoco: edificio fuori Legge. Ceccano. Pericolo di chiusura. L’ispezione sugli impianti di sicurezza è stata ordinata dalla procura.

Nel cimitero mistero sempre più fitto. L’imprenditore che ha trovato i titoli: “Non li ho consegnati subito ai carabinieri perché avevo impegni urgenti“. Proseguono le indagini per risalire a chi si è sbarazzato di quei certificati di credito rubati a Roma.

LE PRIME PAGINE DI MARTEDì 2 FEBBRAIO 2026

.

.

.

.

.

.

–

.

.

.

.

.

.

,

.

.

.

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.