Le Prime Pagine dei giornali di martedì 3 giugno 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 3 giugno 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Santi Carlo Lwanga e Compagni, martiri dell’Uganda. Uccisi in odio alla fede, San Carlo Lwanga e compagni sono i più celebri tra i martiri dell’Uganda, cattolici e anglicani, vittime delle persecuzioni anticristiane nel Paese, perpetrate alla fine dell’800. La Chiesa li ricorda il giorno in cui vennero arsi vivi sulla collina di Namugongo. (Leggi)

I TITOLI DI SABATO 3 GIUGNO 1995

Arrestato boss della camorra. L’uomo è uno dei capi dell’organizzazione specializzata nello spaccio di cocaina in Campania. Domenico Murolo, del clan Cutolo, si nascondeva a Pescosolido. Gli uomini della squadra mobile di Napoli e di Frosinone lo hanno sorpreso all’alba di ieri mattina con la moglie in una villetta di proprietà della suocera.

Inchiesta alla Usl: farmaci dirottati in clinica privata. Ammanco di medicine in ospedale. Oltre al materiale sanitario, dalla struttura pubblica sarebbero spariti persino i copriletto. Il giudice esamina le cartelle cliniche sequestrate.

A giudizio l’ex sindaco di Cassino. Con Marcello Di Zenzo dal pretore anche un tecnico ed un costruttore. Secondo l’accusa sarebbero state violate le leggi edilizie durante la costruzione della centralissima piazza Labriola. L’udienza il 30 giugno.

Abitazioni e stipendi a rischio. Bufera sull’istituto case popolari. In pericolo 80 miliardi di finanziamento per 281 nuovi alloggi. IACP vicino alla bancarotta: 6 miliardi pignorati, 5 di disavanzo. Corridore: “Da tempo dico che la situazione è grave e che le responsabilità sono tutte della Regione che non ha favorito nuove entrate“.

Voto sulle pensioni. Vince il si con il 68%. Ma le grandi aziende dicono no. Al referendum indetto dai sindacati sull’accordo di riforma previdenziale hanno partecipato oltre 46.000 lavoratori e pensionati.

Fiuggi, polemica sulla sentenza del Tar. Contro la decisione sul palatenda presso il Consiglio di Stato. L’ex sindaco Giuseppe Celani sottolinea come la sua ordinanza di demolizione si riferiva alla struttura costruita sul terreno del Comune.

