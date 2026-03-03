Le Prime Pagine dei giornali di martedì 3 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio
*
IL SANTO DEL GIORNO
Santa Cunegonda, sposa di Sant’Enrico imperatore. Imperatrice e moglie esemplare di un altro Santo, Enrico II, assieme al marito Santa Cunegonda si adopera per lo sviluppo della Chiesa in Germania. È sepolta accanto a lui nel Duomo di Bamberga, che contribuirono a costruire. Muore nel 1033 (o 1039), Innocenzo III la canonizza nel 1200. (Leggi tutto).
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 3 MARZO 1996
Sale la febbre del gioco d’azzardo. Solo al totonero si puntano, in Ciociaria, 40 milioni a settimana. Gli impiegati e gli operai sono i più incalliti scommettitori: mediamente ne vengono denunciati 30 all’anno. Il maggior numero di giocatori a Supino, Ceccano, Frosinone, Cassino e Morolo. I corrieri vengono da Roma e Colleferro.
Libri fotocopiati, indagini della Finanza. Sequestrati 800 volumi già rilegati e pronti per essere venduti. In cinque segnalati alla procura.
Via i ruderi, arrivano i palazzi. Nuovi fabbricati sorgeranno su una delle ultime aree non edificate. Il Comune non ha i soldi per i terreni: bloccata la costruzione delle strade previste dal Piano Regolatore. È stata autorizzata anche la ristrutturazione di circa 600 case coloniche nell’immediata periferia.
Telefono antiusura attivato da ieri in tutta la Ciociaria. Risponderà un équipe di avvocati. Ogni denuncia sarà subito trasmessa alla Procura della Repubblica.
Nuova tegola sulle case del boss. Pontecorvo. Odissea infinita. Fallisce anche la ditta che aveva rilevato il complesso costruito da Nicoletti.
LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI MARTEDì 3 MARZO 2026
