Le Prime Pagine dei giornali di martedì 3 novembre 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 3 novembre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 3 novembre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

San Martino di Porres, religioso domenicano. Il primo santo afroamericano nasce a Lima (Perù) nel 1579. Frate domenicano, erborista e guaritore, incarna le tre culture che formano l’America Latina, ovvero india, spagnola e africana, espressione viva delle opere di misericordia. La Chiesa lo ricorda il 3 novembre. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDI’ 3 NOVEMBRE 2006

Ore 9, nel capoluogo due rapine in pochi minuti. Colpo alla Diabolik alle Poste: banditi nascosti nel controsoffitto, bottino 80mila euro. Svaligiata anche la filiale di Banca Intesa: i due malviventi, con accento campano, avrebbero agito senza armi. Poi la fuga.

Roscia libero. «Può tornare in carica». Il sindaco di Pontecorvo era ai domiciliari dal 22 luglio, accusato di concussione.

Scientifico, braccio di ferro sulle gite. Studenti: «Occupazione? Forse». La preside: «Metto la sorveglianza». Al Severi docenti non più disponibili ad accompagnare i ragazzi: «Mancano norme chiare e non c’è più indennità».

L’Università di Cassino sbarca a New York. Accordo con tre atenei americani: lauree riconosciute negli Usa in Lettere e Ingegneria. L’annuncio del Rettore: intesa importantissima, avremo sede e locali per gli studenti. Il professor De Vivo: «Allargheremo la rete al Mit e a Princeton».

«Frosinone, matricola terribile». Impressionato il bomber rossoblù Bellucci. Antonioli: non ci fidiamo. Lutto in casa dell’allenatore felsineo Renzo Ulivieri: è morto il papà. Dai giocatori emiliani complimenti a Margiotta e Di Nardo

LE PRIME PAGINE DI MARTEDI’ 3 NOVEMBRE 2026