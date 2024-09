Le Prime Pagine dei giornali di martedì 3 settembre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 3 settembre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Gregorio Magno, ricordato il 3 settembre, con i santi Ambrogio, Girolamo e Agostino, è uno dei quattro grandi dottori della Chiesa d’Occidente. Avrebbe voluto vivere da monaco, ma, eletto papa, avvia una profonda riforma nella Chiesa e lascia numerosi scritti. (Leggi qui).

I TITOLI DI SABATO 3 SETTEMBRE 2022

Ucciso in casa dalla compagna. Sebastiano Caira, originario di Gallinaro, colpito a morte con un coltello in Francia. Arrestata la donna, la polizia indaga per capire i motivi della lite. Comunità locale scossa.

Scuole, apre la struttura modulare. Martedì l’inaugurazione del plesso prefabbricato nella zona di Madonna della Neve: ospiterà gli studenti in via provvisoria. Gli alunni delle otto classi della media Campo Coni riprenderanno le lezioni nella sede di via Grappelli.

Torna in azione la banda del buco: ripulito un bar. Castrocielo. Il colpo poco prima dell’alba di ieri: indagano i Carabinieri. Una decina i furti messi a segno nell’ultimo mese e mezzo.

Fca-Security, annunciati 39 esuberi. Avviati contratti di solidarietà per gli 86 addetti alla sorveglianza. Si prevedono tagli di 500 euro sulla busta paga. Gli accordi firmati nei giorni scorsi, in vigore dal primo settembre, avranno validità fino al 30 giugno del 2023.

Scritte a sfondo razziale su chiesa e Municipio: scoperto e denunciato. Arpino. Si tratta di un 40enne accusato anche di danneggiamento. L’indignazione dei cittadini e dei consiglieri comunali.

“Servirà una super prova”. I giallazzurri ricevono il temibile Como e puntano a tornare al successo dopo lo stop di Benevento. Mister Grosso sprona. Il tecnico può contare sull’organico al completo e potrebbe riproporre la formazione delle ultime due sfide.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 3 settembre 2024.