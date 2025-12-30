Le Prime Pagine dei giornali di martedì 30 dicembre 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 30 dicembre 2025

IL SANTO DEL GIORNO

SAN FELICE I, PAPA. Sacerdote romano, Papa dal 269 al 274, fa celebrare le Messe sopra le tombe che custodivano le reliquie dei martiri cristiani. Difende con forza la dottrina sulla Trinità di Dio e sull’Incarnazione del Verbo.

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 30 DICEMBRE 1995

Banditi fermati a colpi di mitra. i carabinieri catturano due rapinatori dopo un inseguimento. Avevano appena assaltato l’ufficio postale di Tecchiena portando via 17 milioni in contanti. I malviventi hanno abbandonato la loro auto crivellata di proiettili e finita contro un’altra vettura. Presi mentre feriti fuggivano a piedi.

Terremoto in Comune. Forza Italia lascia il sindaco e accusa. Si sgretola il Polo delle Libertà. Fanelli a Forza Italia: “Non io, voi avete fatto il mercato delle vacche“.

Tasse, denunciati 57 evasori. La Guardia di Finanza scopre 40 miliardi di imposte non pagate. La lotta alle frodi fiscali nel ’95: accertati complessivamente 70 miliardi di ricavi non dichiarati. Effettuati 22.000 controlli su ricevute e scontrini fiscali, e emerse 2000 irregolarità. Lotta ai pirati informatici con 35 denunce e sequestri.

Il presidente Gentile: “Industriali, inefficienti siete voi“. Dura replica del presidente della Provincia alle accuse. Critiche anche al leader del partito socialdemocratico Merfi perché mette a rischio la maggioranza.

Museo, 12 indagati per truffa. Avvisi di garanzia al direttore e 11 impiegati per assenteismo. Con una telecamera nascosta gli investigatori hanno filmato ogni uscita dagli uffici in orario di lavoro, verificando poi i relativi permessi.

La fabbrica esiste, ecco le prove. I carabinieri non trovarono documenti dell’azienda. Un mucchio di documenti per chiarire la loro posizione: li hanno presentati le amministratrici della Artea SNC, la fabbrica di Esperia che produce cavi elettrici per auto segnalata la magistratura di Cassino dai carabinieri.

