Le Prime Pagine dei giornali di martedì 30 luglio 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 30 luglio 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Pietro Crisologo, vescovo di Ravenna. A Ravenna, che a metà dell’anno 400 è capitale dell’Impero romano d’Occidente, il vescovo Pietro è uomo di pace in mezzo a mille fermenti. I 180 sermoni giunti a noi dicono della sua fede e del suo calore di uomo di Dio. Affascina Papi e regnanti con “parole d’oro”, da cui l’appellativo “crisologo”. (Leggi qui).

I TITOLI DI SABATO 30 LUGLIO 2022

Bonus 110 con truffa, 4 indagati. Cassino denunciato un uomo, stava realizzando un appartamento in una falegnameria. Aveva avuto accesso alle agevolazioni fiscali per le spese sostenute: le indagini proseguono.

Consumo di suolo, un triste record. Nel capoluogo lo scorso anno realizzati interventi pari a dieci campi da calcio. La situazione nel territorio. I dati dell’Ispra, nel capoluogo la più alta concentrazione di metri quadri per ettaro e per abitante rispetto al 2020.

Palloncini bianchi e musica di Grignani per l’addio a Kekka. Ieri mattina il funerale di Francesca Lafragola di 24 anni. La disperazione della madre che abbraccia la bara bianca.

Autobus a fuoco: panico in centro a Cassino. I vigili del fuoco nelle operazioni di spegnimento e gli operai che bonificano l’area. L’episodio ieri mattina in corso delle Repubblica: traffico in tilt e ritardo per l’inizio del funerale dell’avvocato Casale. I vigili del fuoco in mezz’ora hanno domato le fiamme. I residenti: «Si è temuto lo scoppio del vano motore».

Ultimo test amichevole. Oggi alle 18 allo “Stirpe” c’è la Ternana. Grosso continuerà a sperimentare rispetto alla possibile formazione titolare. Due nuovi arrivi: dal Pisa il giovane portiere Leonardo Loria e dal Pescara l’attaccante Gennaro Borrelli. Attesi altri innesti.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 30 luglio 2024.

Screenshot

Screenshot