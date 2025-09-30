Le Prime Pagine dei giornali di martedì 30 settembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 30 settembre 2025

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 30 settembre 2025.

*

IL SANTO DEL GIORNO

San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa. È uno dei Padri della Chiesa d’Occidente, San Girolamo, che ha dedicato l’intera vita allo studio della Scrittura, cercando di mettere in pratica la Parola di Dio. Asceta e letterato, a servizio di Papa Damaso traduce in latino la Bibbia dai testi originali. Muore il 30 settembre del 420. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 30 SETTEMBRE 1995

Ucciso accoltellate nella notte. Cassino. L’assassino è fuggito senza essere notato da nessuno, si indaga nell’ambiente gli omosessuali. Renato Lena, quarant’anni, trovato seminudo nel letto dalla madre. Il delitto commesso nella sua villetta a Sant’Angelo in Theodice tra le cinque e le sette del mattino.

Legionella indagini sull’hotel. Alatri. L’inchiesta sul morbo killer si concentra sulle docce. La Procura ordina nuove analisi. Interrogati dai carabinieri i partecipanti alla gita finita in tragedia. Stazionari e le condizioni dei 10 anziani ricoverati nel reparto infettivo dell’ospedale di Frosinone. Intanto infuriano le polemiche.

Morte in sala parto, medici alla sbarra per omicidio colposo. Vittima un neonato di Cassino. Il piccolo Gianmarco è deceduto per asfissia fetale.

Tangenti per aborti, condannato. Cassino, medico convenzionato si faceva pagare dalle pazienti. Il ginecologo incastrato dalle testimonianze di 13 donne. Tre anni per il reato di concussione.

Dieci anni per l’assassino. Posta Fibreno. Mite condanna per Vittorio Iannotta, 25 anni, riconosciuto seminfermo di mente. Uccise con l’accetta il cognato che gli doveva 80.000 lire. Dopo la sentenza grida di protesta dei parenti della vittima. La difesa al giudice: “Permettete che l’imputato si rifaccia una vita“.

Avvocati, prevalgono i falchi: è sciopero fino al 10 novembre. Protesta per la carenza di giudici. I legali del foro del capoluogo disertano il tribunale da oltre 200 giorni.

Il Comune assume, disoccupati insorgono. I 46 posti rischiano di essere assegnati ai lavoratori non sociali in immobilità. Erano anni che l’ente non potenziava l’organico. Le offerte sono per impiegati vigili bidelli, operai netturbini, cuochi e operatori socioculturali.

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI LUNEDì 29 SETTEMBRE 2025