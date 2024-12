Le Prime Pagine dei giornali di martedì 31 dicembre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 31 dicembre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Silvestro I, papa. San Silvestro I Papa resse la Chiesa con saggezza per vent’anni nel tempo in cui l’imperatore Costantino costruì le prime basiliche romane e il Concilio di Nicea acclamò Cristo Figlio di Dio. Morì il 31 dicembre del 335 e fu deposto a Roma nel cimitero di Priscilla. (Leggi)

I TITOLI DI SABATO 31 DICEMBRE 1994

A tavola abbacchio clandestino. Privo di controlli un quinto della carne consumata durante le feste. Intensificati i controlli della Usl e dei carabinieri del NAS per stroncare macellazione e mercato illegali. Denunciate 20 persone a Frosinone, Morolo e Supino. Sequestrati circa 140 quintali di carni e pesce per un valore di oltre 200 milioni.

Cambio di rotta alla Camera di Commercio. Varato il bilancio per IL 1995. Tre miliardi e 700 milioni per iniziative di interesse generale a favore delle piccole e medie aziende e dei commercianti. Basta con i piccoli contributi.

Cassino, sequestrati i botti in mezzo alla biancheria. Fuochi d’artificio di genere proibito per 10 milioni di lire rinvenuti nel furgone di un venditore ambulante nascosti in capi di abbigliamento.

Trecento nuovi posti di lavoro alla comunità montana di Lenola. Saranno effettuate durante il prossimo anno nei 12 comuni dell’ente le prime assunzioni di 240 persone.

Da Ceccano stop al super treno. Il consiglio revoca il via libera al passaggio della nuova ferrovia. Sotto accusa il Cav per non avere rispettato gli accordi presi nel ‘90-93 su espropri ed opere compensative. Il sindaco Cerroni lancia un appello a tutti gli altri comuni interessati ai lavori affinché vengano rivisti al più presto le decisioni già assunte.

Prati di mezzo, fioccano polemiche sui campi da sci. Piste deserte, il turismo non decolla. L’incasso giornaliero (30.000 lire) non copre neppure le spese di gestione (400.000 lire)i. Intanto liti e contrasti bloccano i finanziamenti.

Il Comune spenderà quasi 67 miliardi. A Ferentino illustrato nel dettaglio il bilancio del prossimo anno. Fissate tre sedute per discutere il documento finanziario: previsti lavori per dare più acqua alla città, strutture scolastiche e sportive.

Alatri, duro scontro in Consiglio tra maggioranza e opposizioni. L’altro ieri sera il Consiglio comunale di Alatri ha approvato il bilancio di previsione del 1994. “Veramente alla fine dell’anno – ha detto il consigliere del partito popolare Pierino Malandrucco – ci si aspettava un bilancio consuntivo delle spese fatte, perché è un evidente paradosso fare delle previsioni su quanto è già stato speso“.

