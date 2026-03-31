Le Prime Pagine dei giornali di martedì 31 marzo 2026

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 31 marzo 2026.

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 31 marzo 2026.

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IL SANTO DEL GIORNO

San Beniamino, diacono e martire. Il diacono Beniamino fa parte del gruppo di quei martiri che a Ergol, nel 420, decisero di restare fedeli al vangelo e di non adorare gli idoli. Tra questi va ricordato anche il vescovo Abdas. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 31 MARZO 1996

Studenti di giorno ladri di notte. Sgominata dalla polizia una gang di sei ragazzi di buona famiglia. Incriminati per associazione a delinquere. Rivoltate 10 abitazioni di persone note. Bottino di 80 milioni. Svaligiata anche la casa di una loro insegnante. Caccia ai ricettatori.

Il manager Usl Torti bacchetta De Angelis: il reparto non chiude. Umberto I, scontro su Rianimazione.

Operaio ridotto ad un vegetale, i familiari sospettano che sia stato colpito dal morbo della mucca pazza. Monte San Giovanni Campano.

Usura, arrestato mentre incassa. Fermato dai carabinieri nel negozio della vittima. Sora. L’uomo è stato anche filmato, perquisita la sua abitazione dove sono stati sequestrati numerosi titoli di credito. Per l’inchiesta di Fiuggi i legali dei tre presunti strozzini hanno presentato ricorso al tribunale della libertà. Tante chiamate al telefono del Codacons.

Il rumeno si è ucciso perché non trovava lavoro, indagini chiuse. Alatri. Caso archiviato: suicidio. Il gesto disperato perché era sicuro che sarebbe stato espulso dall’Italia.

A fuoco il ristorante della selva. Paliano. Forse è doloso l’incendio che ha distrutto il laghetto.

Chiesti 139 miliardi per la viabilità. Provincia. Al via intanto lavori per altri 30. Sono interessati 15 comuni. Si tratta di strade e recuperi urbani.

Dopo 45 anni vince la pensione. La Corte dei Conti dà ragione all’agricoltore Giovanni Spiridigliozzi. Pontecorvo. Ferito da una bomba durante la guerra non riusciva a ottenere il vitalizio quale invalido. Avrà centinaia di milioni arretrati.

Campagna elettorale nel vivo, polemiche tra i candidati in lizza. Raffica di comizi in tutta la Ciociaria.

Indagati 11 professori per una ragazza promossa. Cassino. Gli accusati negano però di avere commesso irregolarità.

LE PRIME PAGINE DI MARTEDì 31 MARZO 2026

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