Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 4 agosto 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 4 agosto 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SANTI GIUSTINO E CRESCENZIO, MARTIRI. Poco si sa di questi due chierici romani sepolti in una chiesa lungo la via Tiburtina. Secondo alcune fonti, Crescenzio – o Crescenzione – era un lettore; Giustino si dedicava alle opere di carità come seppellire i martiri cristiani: perciò fu lui stesso martirizzato all’epoca di Claudio. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 4 AGOSTO 1996

Scacco al super boss della mafia. Arrestato dai carabinieri a Fontana Liri uno dei 30 latitanti più pericolosi d’Italia. In manette Vincenzo Buccafusca, accusato di omicidio e traffico internazionale di droga. Con lui preso un altro ricercato del clan Porta Nuova. Per favoreggiamento sono finite in carcere altre quattro persone sorprese con i due siciliani in un casolare dagli uomini del colonnello Murgia. Chi è Buccafusca. Un grande mediatore d’affari con la ‘ndranghetae e la camorra.

Scontro tra due motorini, muore a 15 anni. Boville. Nell’incidente feriti altri due ragazzi tra cui il figlio di un assessore.

Maggioranza verso la crisi, Ottaviani fa epurazioni. Comune di Frosinone. Espulsi senza possibilità di appello i consiglieri comunali Vincenzo Grande, Felice Santesarti e Gino Arduini colpevoli di avere flirtato con Rinnovamento italiano di Dini. Sono stati cacciati senza troppi complimenti dal gruppo consiliare di maggioranza guidato da Nicola Ottaviani.

Le prove di Ambra disturbano la siesta. Ma la showgirl assicura: non succederà più. Fiuggi.

Montecassino, caccia al piromane. I vigili del fuoco sono certi: “Le fiamme sono di origine dolosa“. Per due volte in quarantott’ore le fiamme hanno sfiorato l’abbazia. Evacuate le suore e ospitate in una casa d’accoglienza. Il prefetto esorta i sindaci affinché ogni comune organizzi delle squadre di volontari per fronteggiare le emergenze.

Manutenzione scuole, cominciano i lavori grazie ai cassaintegrati. Cassino. Parte il piano del Comune. Gli interventi di maggiore rilievo affidati a tre ditte. Costeranno circa 90 milioni.

Mancano i frati francescani, chiude convento del Seicento. Crisi delle vocazioni. Da Piglio stanno per fare le valigie gli ultimi religiosi. Dubbi e incertezze sul futuro dell’antico monastero. Si susseguono gli incontri con il ministro Provinciale per trovare una soluzione. E c’è chi propone di dare il rifugio ai ribelli di Casamari.

LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI DI MARTEDì 4 AGOSTO 2026

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