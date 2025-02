Le Prime Pagine dei giornali di martedì 4 febbraio 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 4 febbraio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Giuseppe da Leonessa, sacerdote cappuccino. Nato nel 1556, si reca a Costantinopoli dove aiuta i cristiani prigionieri dei turchi. Vuole annunciare il Vangelo al sultano: viene arrestato, torturato e cacciato. In Italia, predica la Buona notizia a poveri, malati, carcerati, viaggiando a piedi, paese per paese. Muore ad Amatrice nel 1612. (Leggi).

I TITOLI DI SABATO 4 FEBBRAIO 1995

Piromane scoperto e picchiato. Disperato perché si era positivo bruciava auto in via Monte Verdi. La polizia denuncia due tossicodipendenti, avrebbero danneggiato 10 auto in una settimana, nelle strade attorno alla stazione si era creata la psicosi. Alcuni automobilisti hanno indagato per conto loro e si sono fatti giustizia da soli.

Il giudice Esti resta in cella. Inchiodato dalle rivelazioni dei pentiti. Il difensore del magistrato ne ha chiesto intanto la scarcerazione. Il 10 si esprimerà sul caso il CSM.

Castro, morirono travolti da un muro, condannati in tre. Nel crollo schiacciati i tre operai. Il proprietario del fondo ed i due progettisti hanno patteggiato la pena ad un anno. La tragedia venne durante la costruzione di una stalla.

Fiat, un futuro con più sprint: 700 miliardi di investimenti per rilanciare lo stabilimento. Nasce a Cassino la nuova auto del segmento medio. Per allestire l’impianto 2500 operai in cassa per quattro mesi. I sindacati si dicono soddisfatti. Il sacrificio della cassa integrazione a rotazione, infatti, questa volta dovrà servire a far decollare l’azienda.

Ospedale, inizia lo smantellamento di tutti i reparti. Ceprano. Vertice ieri alla Usl. Restano in funzione Radiologia e Pronto soccorso mentre per il futuro si pensa alla riconversione in Residenza per anziani e riabilitativa.

