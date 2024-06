Le Prime Pagine dei giornali di martedì 4 luglio 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 4 giugno 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Francesco Caracciolo, sacerdote, fondatore dei Chierici R%egolari Minori. Nato in una delle famiglie più in vista dell’Italia meridionale, i Caracciolo, Ascanio prenderà il nome di Francesco, in onore del Santo di Assisi, all’approvazione del nuovo Istituto. Devoto di Maria e innamorato dell’Eucaristia, si adopera per diffonderne l’Adorazione fino alla morte, nel 1608. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 4 GIUGNO 1994

“Li denuncerò per truffa“. L’amministratore delle ‘Querce’ spara in attesa del Tar. Frosinone / Palazzi d’oro, negozi fantasma. Pare sbloccarsi la vicenda dei 190 appartamenti di lusso della lottizzazione D’Itri – Torretta ma è pronta ad esplodere la guerra per l’utilizzo di 50 locali.

La figlia a marzo lo salvò dal suicidio: arrestato per violenza alla moglie. Un operaio di 43 anni è stato ritenuto colpevole di maltrattamenti in famiglia e atti di libidine violenti. Tre mesi fa cercò di impiccarsi dopo l’ennesimo litigio con la sua convivente.

Telefonate porno, impiegati a giudizio. In tre dall’ufficio importunavano donne sposate.

L’ospedale della vergogna. Cassino / L’associazione di volontariato condanna le carenze della struttura. Malasanità al de Bosis, dossier del tribunale del malato.

Industria tessile in crisi nascerà un centro servizi con 5 miliardi CEE. Un progetto di Sora e Isola del Liri. La struttura polivalente che dovrà fornire aiuto alle 500 imprese della zona (circa 4000 addetti) sorgerà a metà strada tra due comuni. Determinante l’accordo tra enti pubblici pubblici e privati.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 4 giugno 2024.

Screenshot