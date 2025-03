Le Prime Pagine dei giornali di martedì 4 marzo 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 4 marzo 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Casimiro, patrono della Lituania. Nato nel 1458, figlio del re di Polonia, di origini lituane, rinuncia alla corona di Ungheria perché il Papa era contrario. Rifiuta di sposare la figlia di Federico III di Asburgo, richiestagli solo per ampliare i confini del regno. Muore a 25 anni, mai vinto dalle seduzioni del potere e del lusso. (Leggi).

I TITOLI DI SABATO 4 MARZO 1995

Un mare d’acqua inutilizzato. Il paradosso della grande sete in una provincia ricca di sorgenti. Acqua razionata in tanti comuni della Ciociaria, accuse di immobilismo dagli esperti agli enti locali. Il geologo: “Sottosuolo ricchissimo di falde a Ceccano, Pofi, Arnara, Patrica, Supino, Morolo, Giuliano di Roma e nel Cassinate”.

Medicinali scaduti in ospedale, denunce e sequestri. Sviluppi nelle indagini del Nas. Oltre ai farmaci sono stati rinvenuti in stato di abbandono e ormai inutilizzabili anche costosissime protesi e materiali per le meditazioni.

Viaggi allegri, a giudizio. Pastena, una questua in America finisce dal giudice. 8 gli indagati, tra cui il sindaco, il parroco, l’assessore. L’accusa: corruzione e ricettazione.

“L’Alta velocità? Solo un bluff”. Il parlamentare ciociaro Modesto Della Rosa, membro della Commissione Trasporti, estremamente critico sul maxi progetto. “Non porterà lavoro, distruggerà l’ambiente”. Ieri pomeriggio intanto si è tenuto un vertice al palazzo della Provincia tra gli amministratori cruciali, regionali ed i tecnici.

Scambio di denunce tra il Sindaco e Legambiente. Presunti abusi a Giugliano di Roma. il primo cittadino replica alle accuse e ribatte: “Mi attaccano perché il comune non inserì il centro storico nel parco dei Lepini“.

Affari sui rifiuti, si indaga. Primi accertamenti dopo la denuncia del sindaco di Roccasecca. Un maresciallo del Nucleo Ecologico dei Carabinieri ha preso a verbale il sindaco. Antonio Abate lancia accuse e chiama in causa l’ex presidente del Consorzio, Italo Colafrancesco.

