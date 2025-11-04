Le Prime Pagine dei giornali di martedì 4 novembre 2025

Non solo assaggi e artisti di strada: GustAlatri 2025 ha portato in scena un’idea nuova di promozione del territorio. Prodotti locali, sostenibilità e centro storico hanno fatto da cornice a un evento che – senza scivolare nella solita sagra – ha saputo raccontare l’identità agricola e culturale della città in modo concreto e coinvolgente.