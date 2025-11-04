Le Prime Pagine dei giornali di martedì 4 novembre 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 4 novembre 2025
Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 4 novembre 2025.
IL SANTO DEL GIORNO
San Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano e cardinale. Quando indossa la porpora ha 22 anni. Un “cardinale-ragazzino”, Carlo Borromeo, rampollo di una casata lombarda del ‘500, gaudente finché la morte del fratello gli fa scoprire l’amore per Dio. Convince il Papa a riaprire il Concilio di Trento e come vescovo è “motore” di carità per ognuno. (Leggi tutto)
I TITOLI DEI GIORNALI DI SABATO 4 NOVEMBRE 1995
Ottomila disoccupati in più. L’assessore provinciale Oreste Della Posta lancia l’allarme occupazione in Ciociaria. Appello agli industriali. In un anno persi più di 700 posti di lavoro al mese. Sono 62.000 gli iscritti agli uffici di collocamento. Più penalizzate alle donne. La crisi si fa sentire di più nell’industria.
Falsi invalidi, la polizia visita tutti gli enti. Disposti accertamenti in tutta la provincia.
Cimitero, si indaga sui loculi. La polizia sospetta manovre speculative nell’acquisto delle aree per le cappelle.
Che notte al club dell’eros. Professionisti ciociari, abruzzesi, campani e romani si scambiano le mogli senza alcun problema. Boom di presenze alla Casina, 70 le coppie sui divani. “Sono garantite serietà, eleganze e riservatezza“, promette l’ex insegnante di musica responsabile della società.
Comune, è ribaltone. Il sindaco ora alla guida del centrosinistra. A Sora cambio di maggioranza. Dei banchi dell’opposizione, il centrodestra lancia accuse di tradimento.
Casalvieri, il sindaco: “Comune in bancarotta“. Ventuno miliardi di debiti, senza stipendio 37 dipendenti.