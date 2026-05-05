Le Prime Pagine dei giornali di martedì 5 maggio 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 5 maggio 2026
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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 5 maggio 2026
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IL SANTO DEL GIORNO
S. Nunzio Sulprizio, giovane operaio di Napoli. Nunzio Sulprizio muore nel 1836, a soli 19 anni, fiaccato nel corpo dalla sua condizione di operaio sfruttato, ma non nello spirito, capace di offrire la sua sofferenza a Dio. Beatificato durante il Concilio Vaticano II da Paolo VI, è stato canonizzato da Francesco durante il Sinodo dei giovani. (Leggi tutto)
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 5 MAGGIO 1996
Trovati 4000 farmaci scaduti. Si arricchisce la maxi inchiesta sulla gestione degli acquisti iniziata un anno fa con l’arresto di Roberto Perelli. Sviluppi nelle indagini dei carabinieri del NAS sugli sprechi alla Usl. Nel mirino c’è il concorso per l’affidamento dell’incarico di dirigente del servizio farmaceutico.
Respiratore sabotato in sala di rianimazione all’Umberto I. Sconcertante episodio all’ospedale. Tranciato di netto anche un tubo di gomma dove passava l’azoto.
Eroina ai drogati in cura al Sert. I carabinieri arrestano nel capoluogo uno sfrontato spacciatore che vendeva la droga davanti alla Usl. Sequestrate 60 dosi a Ferentino in casa del giovane finito in manette.
Treno-bus, il Cotral corre ai ripari. Intanto, dopo le proteste dei pendolari per il taglio di alcuni convogli, le FS replicano e danno assicurazioni. La direzione provinciale era all’oscuro dei nuovi orari delle ferrovie. Il direttore dell’azienda consortile contro l’inadeguatezza degli automezzi, molti dei quali, troppo usurati, restano nei depositi.
Referendum per 30 cittadini in condominio tra comuni confinanti. Rocca d’Arce e Roccasecca in lite.
Ceprano, vertice tra Iricav e Comune su opere da fare e indennizzi. Domani incontro decisivo