Le Prime Pagine dei giornali di martedì 5 novembre 2024

Ss. Donnino, Teotimo e Compagni, martiri. Tutti originari di Cesarea, pagano con la vita la loro fede. Donnino è un giovane medico che finisce al rogo durante la persecuzione di Diocleziano. Per Teotimo, Filóteo e gli altri compagni il destino si compie durante i giochi del circo, dati in pasto alle belve per il divertire il popolo. (Leggi)

Si punta al banchiere. Altre quattro persone indagate per i titoli rubati. Il maxi colpo ai danni del Credito Sportivo messo a segno senza forzare alcuna porta. Le indagini della polizia puntano su Roma dove è stato messo a segno il colpo che ha fruttato 80 miliardi.

Scuolabus, condanne per quattro. Pene per l’ex sindaco Valle, Proietti e l’ex segretario del Comune. Tre mesi anche a Franco Apolloni, responsabile della società Paia che gestiva il servizio di trasporto per 1200 alunni. Sette assoluzioni.

Stupro, sentenza annullata. La Cassazione scagiona tre ceccanesi: violentarono una ragazza. Clamorosa decisione della suprema corte che sollecita un nuovo processo a carico degli imputati. Erano stati condannati in appello a tre anni, ma adesso i giudici hanno stabilito che non era stato tenuto in considerazione il contesto sociale.

Crisi in comune, in settimana forse la soluzione. A Cassino ultimati gli incontri. Il sindaco Golini Petrarcone: “Ho raccolto i pareri di tutti i gruppi consiliari e ci sono gli elementi per una decisione a tempi brevi“.

Ciarrapico denuncia Celani. Dopo la richiesta di rinvio a giudizio dell’imprenditore. Il sostituto procuratore ha chiesto il processo per peculato e falso. L’ex re delle acque minerali ribatte: “È solo una calunnia del primo cittadino“.

