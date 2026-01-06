Le Prime Pagine dei giornali di martedì 6 gennaio 2026

[L’ANALISI] Nell’era dei 3 punti sono state 15 le squadre a toccare almeno quota 38 dopo 18 giornate. Ben 12 di queste a fine stagione sono state promosse. Tre le eccezioni: Genoa nel 2004-2005, Mantova nel 2005-2006 e Pisa nel 2021-2022. I liguri, pur essendo arrivati primi, sono stati retrocessi in C dalla giustizia sportiva. Lombardi e toscani invece hanno giocato la finale playoff perdendo con Torino e Monza