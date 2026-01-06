Le Prime Pagine dei giornali di martedì 6 gennaio 2026

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 6 gennaio 2026.
*
*
IL SANTO DEL GIORNO
San Carlo da Sezze, religioso francescano. Nato a Sezze (Latina) nel 1613, figlio di contadini, entra nell’Ordine dei Frati Minori: lavora come cuoco, portinaio, questuante. Nonostante gli scarsi studi, ha il dono della scienza infusa ed è chiamato dai Papi come consigliere. Si distingue per l’umiltà, unendo contemplazione e carità concreta.
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 6 GENNAIO 1996
Cento progetti per la nuova città. Inizia il cammino per la riqualificazione urbana del capoluogo. Dopo un lungo braccio di ferro con le minoranze, il Polo dà il via libera al piano da 378 miliardi. I privati vogliono realizzare palazzi, centri commerciali e direzionali, alberghi, negozi e impianti sportivi.
Noto disk jockey muore carbonizzato Sull’auto finita fuori strada e incendiatasi. Era andato a cercare fortuna l’Autogrill La Macchia, distributore di milioni sotto forma di biglietti della Lotteria. Al ritorno a casa, però la tanto agognata dea bendata gli ha voltato terribilmente le spalle.
Rifiuti, al via il maxi impianto. ColFelice, messi finalmente in funzione dopo cinque anni i macchinari. A fine mese entrerà in piena attività smaltendo 500 tonnellate di spazzatura al giorno. I problemi.
Comune nel caos, non c’è il Segretario ed è subito paralisi. Pignataro Interamna. Sindaco sotto pressione.
LE PRIME PAGINE DI MARTEDI 6 GENNAIO 2026
