Le Prime Pagine dei giornali di martedì 6 maggio 2025

[E' LA STAMPA BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 6 maggio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Santi Mariano e Giacomo, martiri. Scampati alla persecuzione di Decio, i due giovani chierici cristiani Mariano e Giacomo – il primo diacono e il secondo lettore – subiscono il martirio nel 259 a Lambèse, in Numidia, l’attuale Algeria, di cui erano originari. A tradirli, l’esortazione ai compagni a restare saldi nella fede. (Leggi)

I TITOLI DI SABATO 6 MAGGIO 1995

Chemi, una bomba innescata. Vertenza infuocata nello stabilimento chimico di Patrica dopo l’ultima esplosione senza conseguenze. Emergenza sicurezza, 120 operai in guerra con la direzione. I lavoratori protestano per i mancati provvedimenti adottati dopo quattro incidenti in un anno. Scarsi controlli in Ciociaria sulle aziende a rischio.

Inchiesta sui cani, indagini prorogate per i 17 indagati. Altri sei mesi di accertamenti. La magistratura sta vagliando la posizione di veterinari, ex amministratori delle Usl, proprietari di canili. L’ipotesi: truffa e falso.

Blitz antiassenteismo. Cassino, 10 impiegati dell’università identificati dai carabinieri. I militari si sono appostati nel Rettorato ed hanno atteso i dipendenti che tornavano dalla pausa per il caffè. Indagini sulle giustificazioni fornite.

Tessili a caccia di mercati. La Camera di Commercio ha attivato ieri una banca dati per difendere le imprese locali dalla crisi. Importanti iniziative per dare un futuro a 250 aziende locali. La miriade di imprese, la metà nel sorano, che lavorano per conto terzi i capi d’abbigliamento, aggredite dalla concorrenza dei paesi asiatici.

Lavori in ospedale, i reparti non traslocheranno. A Cassino accordo Comune-Usl. Il sindaco l’ha spuntata: per consentire la ristrutturazione del “Gemma de Posis” nessuna divisione sarà costretta a chiudere del tutto.

Multe stracciate, vigili a giudizio a Sora. Lo ha chiesto il procuratore Savia al gip al termine dell’inchiesta sul Comune.

